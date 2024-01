To już przesądzone! Dagmara Kaźmierska z "Królowych Życia" wystąpi w "Tańcu z gwiazdami"

Kojarzycie go?

Dagmara Kaźmierska to gwiazda programu "Królowych życia". Przebojowa celebrytka była w show od pierwszej edycji. Widzowie pokochali ją za jej autentyczność, szczerość i pozytywne podejście do życia, a także za jej przyjaźń z Jackiem. Od niedawna można śledzić jej poczynania w programie "Dagmara szuka męża", gdzie celebrytka szuka tego jedynego. To nie będzie jedyny program z jej udziałem. W środę Polsat oficjalnie poinformował, że przebojowa gwiazda zatańczy na parkiecie "Tańca z gwiazdami".

Dagmara Kaźmierska zatańczy w "Tańcu z gwiazdami". To już potwierdzone

Informacje o udziale Dagmary Kaźmierskiej obiegły media w środowy poranek. Produkcja poinformowała o tym za pośrednictwem mediów społecznościowych.

- Już w marcu w @tanieczgwiazdami zobaczycie Dagmarę Kaźmierską. Popularność przyniósł jej program "Królowe Życia", w którym pokazała swoje życie. Dagmara napisała dwie książki, w których przedstawia własną historię. Czy Królowa życia zostanie także Królową parkietu? Przekonajcie się w @polsatofficial" - czytamy pod postem.

Na razie nie wiadomo oficjalnie, kto będzie jej partnerem. Lecz według informacji, do których dotarł w poprzednim tygodniu serwis "Plotek", jej partnerem ma być Marcin Hakiel.

