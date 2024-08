To naprawdę aktorzy pili na ławeczce w serialu "Ranczo"! Ekipa miała potężne kłopoty

Sekret ławeczki w serialu "Ranczo". Co naprawdę pili aktorzy?

Serial "Ranczo" - mimo że nie jest już emitowany na antenie TVP od 2016 roku - ciągle wzbudza spore emocje. Widzowie z sentymentem wspominają losy Lucy (w tej roli Ilona Ostrowska), Kusego (Paweł Królikowski), wójta, proboszcza (w obu rolach Cezary Żak), Czerepacha (Artur Barciś), Hadziuka (Bogdan Kalus), Solejuka (Sylwester Maciejewski), Japycza (Franciszek Pieczka) i innych. Jednym z symboli "Rancza" jest ławeczka ulokowana pod sklepem pani Więcławskiej (Dorota Chotecka). Godzinami przesiadywali na niej miejscowi amatorzy mocnych trunków. Oczywiście na planie aktorzy nie piii prawdziwego alkoholu. Co zatem znajdowało się puszkach? Po latach sekret serialu "Ranczo" ujawnił Bogdan Kalus. Jego słowa cytuje portal Świat Gwiazd. Ekipa miała potężne kłopoty z tym, żeby znaleźć odpowiednie puszki.

Bogdan Kalus, czyli Hadziuk z "Rancza" TVP, wyjawił prawdę o puszkach w serialu

Pamiętajmy, że wówczas nie było na rynku półlitrowych "energetyków" w puszkach. - Scenarzyści wymyślili w 2. lub 3. serii, że będziemy pili piwo, ale z puszek. W roku 2006 czy 2007 nie było można kupić półlitrowego napoju gazowanego, nie alkoholowego, żeby dawał ten "tsst". Charakterystyczny dźwięk przy otwieraniu. Nasi rekwizytorzy, bo tutaj musimy wspomnieć o całej grupie technicznej, która była świetnie przygotowana, wymyśliła sobie, że można kupić niekoniecznie popularne napoje, ale są takie napoje gazowane w jednym ze sklepów dużej sieci meblowej - wspominał serialowy Hadziuk z "Rancza". Niestety smak napoju nie przypadł do gusty aktorom. - Zrobili nalepki, że to jest piwo, tylko że te napoje to były napoje jabłkowe i gruszkowe i one były po prostu niesamowicie słodkie, więc w rzeczywistości to wyglądało tak, że my otwieraliśmy puszki, przykładaliśmy do ust i po prostu sam cukier, jak stwierdziliśmy to dobra dziękuje nie, wlewali nam wodę i my graliśmy dalej - dodał Bogdan Kalus, jeden z najbardziej charakterystycznych bohaterów kultowego serialu TVP.

