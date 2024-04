To nie jest fotomontaż. Anita Sokołowska wprost latała nad parkietem "Tańca z gwiazdami". Mina Iwony Pavlović bezcenna

Anita Sokołowska i Jacek Jeschke od początku czternastej edycji "Tańca z gwiazdami" udowadniają jurorom i widzom, że nie ma rzeczy niemożliwych. Para szybko wysforowała się na czołówkę stawki i uważana jest za faworytów edycji, obok Roxie Węgiel i Michała Kassina. W piątym odcinku show Polsatu Sokołowska i Jeschke zatańczyli niezwykłego foxtrota. Niezwykłego z kilku powodów. Najpierw widzow i sędziów zadziwił wybór podkładu muzycznego do tego akurat tańca standardowego.

Zobacz relację z 5. odcinka "Tańca z gwiazdami": Roxie POLEGŁA na parkiecie! Jurorzy w szoku! Ale odpadł...

Anita Sokołowska i Jacek Jeschke tańczą foxtorta do przeboju Rolling Stones

Utwór zespołu Rolling Stones '"Anybody seen my baby" zupełnie nie kojarzy się z parkietem ani eleganckimi strojami. Jednak w tym wypadku sprawdził się znakomicie. Choreografia przygotowana do niego była porywająca, zaskakująca i bardzo oryginalna. To, co robili na parkiecie, nad parkietem i na jurorskim stole jest trudne do opisania. Przy tym zachowali znakomita technikę tego jednego z najtrudniejszych tańców standardowych i piękną postawę - nawet w trakcie lotu. Skok Anity Sokołowskiej z wysokiego stołu, za którym siedzieli jurorzy wprost w mocne ramiona tancerza wymagał od aktorki ogromnej odwagi, ale i zaufania do partnera. Fotografom udało się uchwycić ją w locie. Przyznacie, że wygląda to imponująco, ale i niebezpiecznie. W galerii zamieściliśmy zdjęcia z całego ich występu, a poniżej można podziwiać wspomniany skok.

Zachwycili jurorów, choć po minie Iwony Pavlović widać, że również przeraził. Para ostatecznie uzyskała od nich maksymalne 40 punktów, bezpiecznie lądując w kolejnym odcinku. Aż boimy się myśleć, na co postawią w kolejnej choreografii. Jesteście ciekawi?

Galeria: Anita Sokołowska i Jacek Jeschke w wyjątkowym foxtrocie