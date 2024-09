To ona może wygrać nową edycję "The Voice of Poland"! Takiego głosu nie było od dawna. Petarda

15. edycja programu "The Voice of Poland" wystartowała dokładnie 7 września 2024 roku. W roli trenerów tym razem możemy zobaczyć takie gwiazdy jak: Lanberry, Kuba Badach, Tomson i Baron oraz Michał Szpak. W każdą sobotę o godz. 20:00 widzowie mogą śledzić postępy uczestników. Najpierw przesłuchania w ciemno, później bitwy i występy na żywo. Na razie wciąż jesteśmy w tym pierwszym etapie, ale być może już jesteśmy świadkami narodzin gwiazdy. Izabela Płóciennik pojawi się w najnowszym odcinku, 14 września o godz. 20:00 w TVP, i zachwyci jurorów wykonem utworu Kayah pt. "Za późno". Młoda artystka dała popis niebywałych umiejętności i trzeba przyznać, że tak potężnego głosu nie było w "The Voice of Poland" od dawna. Czy Izabela Płóciennik będzie kolejną zwyciężczynią programu? Komentarze mówią same za siebie.

Izabela Płóciennik może wygrać "The Voice of Poland". Fantastyczny występ, wszystkie fotele się odwróciły

Izabela Płóciennik opowie swoją historię w programie "The Voice of Poland", a później widzowie będą mogli zobaczyć cały jej występ. To wszystko już w najbliższą sobotę, 14 września o godz. 20:00 w TVP.

- Kolejny wspaniały występ w The Voice of Poland. Michał Szpak dał się porwać do tańca! Cały występ Izabeli Płociennik zobaczycie już w sobotę o 20:00 - zapowiada stacja, publikując zapowiedź występu Izabeli Płóciennik w mediach społecznościowych.

Widzowie już teraz są zachwyceni, co widać po komentarzach pod nagraniem. "Genialna!", "oby poszła do Michała", czytamy w licznych wpisach. Zresztą, co tu dużo mówić, to po prostu trzeba zobaczyć. Wokalistka na pewno ma duże szanse na zawojowanie tegorocznej edycji, choć oczywiście poznamy jeszcze wielu innych wykonawców, którzy będą prezentować swoje umiejętności. Wszystkie zależy też od tego, jak konkretne osoby poradzą sobie w następnych etapach show. Nie zawsze bowiem ten, który poradził sobie w przesłuchaniach w ciemno, równie dobrze radził sobie dalej. Ale na pewno warto trzymać kciuki! W "Super Expressie" będziemy przyglądać się dalszym wydarzeniom w programie "The Voice Of Poland".

Zobacz również galerię zdjęć: "The Voice of Poland": Uczestnicy pierwszego odcinka

Sonda Michał Szpak powraca na fotel jurora "The Voice of Poland". Dobra decyzja? Tak, był świetnym jurorem Nie, był fatalnym jurorem Nie wywołuje to we mnie żadnych emocji Pożyjemy, zobaczymy Nie mam zdania