Tomasz Jacyków to polski stylista, projektant mody i komentator show-biznesu. Swoją karierę w mediach rozpoczął w latach 90., współpracując z magazynami modowymi i doradzając gwiazdom w kwestii wizerunku. Przez lata zdobył popularność jako ekspert od stylu w programach telewizyjnych, takich jak Dzień Dobry TVN, Ostre cięcie oraz Gwiazdy na dywaniku. Jego bezkompromisowe opinie i barwny styl bycia sprawiły, że stał się jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiego show-biznesu. Często ocenia też stylizacje celebrytów, nie bojąc się kontrowersyjnych komentarzy. Jakiś czas temu na jaw wyszła również historia jego życia prywatnego. Okazuje się, że celebryta ma syna!

Tomasz Jacyków jakiś czas temu w programie "DDTVN" wyjawił, że ma za sobą romans z kobietą. Owocem tej relacji były narodziny dziecka. Do tego zdarzenia miało dojść w 1983 roku.

Obecnie syn Tomasza Jacykowa ma mieć 40 lat. Nie wiadomo jednak czy panowie mają ze sobą kontakt. Z informacji, które jakiś czas temu pojawiały się w sieci, można dowiedzieć się, że ma na imię Cezary, nie mieszka w Polsce oraz jest architektem.

Jakiś czas temu dziennikarze portalu pudelek.pl zapytali Jacykowa o to czy ma syna. Stylista zaprzeczył wszystkim plotkom.

Nie mam żadnego syna! To jest plotka, która została zdementowana już wielokrotnie i już. Opowiedziałem o tym u Alicji Resich-Modlińskiej. Nie mam żadnych dzieci, nie posiadam dzieci. Nie będę mówił, skąd to się wzięło, bo to jest powód właśnie do plotkowania. Temat jest zamknięty. (...) To było pewnego rodzaju qui pro quo no i tak zostało. Mam partnera od 28 lat i dwa koty. (...) Nikomu nie mam za złe. Jak chcecie wierzyć, że mam syna, niech mam, jak chcecie wierzyć, że mam małpi ogon, mam małpi ogon, który skrzętnie chowam pod spodniami - powiedział parę lat temu w wywiadzie dla portalu pudelek.pl