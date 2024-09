Tomasz Kammel nareszcie wszystko wyznał! "Nie chcę udowadniać, że nie jestem wielbłądem"

Zanim dodam kolejne „m” kilka słów dla tych co od lat pytają o co chodzi z moim nazwiskiem. W sieci piszą „do 2004 roku znany jako Kamel”. To prawda. A zatem? Mama mojego taty, babcia Gienia była córką Polki i Niemca, jej mąż, a mój dziadek Eduard jest Niemcem. Nazywali się Kammel. Gdy jednak po wojnie wracali w rodzinne strony babci (Dolny Śląsk, wcześniej Niederschlesien) urzędnik samowolnie skrócił ich nazwisko i w polskie dokumenty wpisał Kamel. Takie to były czasy. Kiedy po latach cała rodzina ze strony taty wróciła do Niemiec, automatycznie dokonano korekty na „Kammel” bazując na aktach urodzenia.Mój tato biorąc w 1970 roku ślub z mamą był dla polskich urzędników Kamelem. Mamy to nigdy nie zajmowało, a ja w pewnym momencie chciałem odzyskać swoje oryginalne nazwisko, co miało miejsce właśnie w 2004. Dlaczego to zrobiłem? By już nie udowadniać, że nie jestem wielbłądem:))