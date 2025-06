Urodzony 21 czerwca 1971 roku w Radomiu Tomasz Karolak obchodzi dzisiaj urodziny. Zanim jednak na dobre zadomowił się w świecie aktorstwa, musiał pokonać sporo przeszkód. Jego pierwsze podejścia do egzaminów do szkoły teatralnej zakończyły się dużym niepowodzeniem. Dopiero za czwartym razem został przyjęty do krakowskiej PWST. Studia ukończył w 1997 roku. Zanim jednak dostał się na wymarzoną uczelnię, zgłębiał resocjalizację.

Tomasz Karolak zagrał wiele interesujących ról w filmach i serialach. Ma pasję, o której mało kto wie!

Początki kariery Tomasza Karolaka sięgają lat 90., kiedy występował w spektaklach teatralnych, między innymi w sztuce na podstawie "Biesów" Dostojewskiego. Na dużym ekranie zadebiutował w 2000 roku epizodyczną rolą w filmie "Duże zwierzę" w reżyserii Jerzego Stuhra. Choć nie był to występ pierwszoplanowy, otworzył mu drogę do kolejnych angaży.

Prawdziwy rozgłos przyniosły mu komediowe produkcje, które na dobre wpisały się w kanon polskiego kina rozrywkowego. W 2006 roku pojawił się w filmie "Tylko mnie kochaj" jako Ludwik, a już rok później zabłysnął w głośnym "Testosteronie", wcielając się w postać Fistacha. Kolejne role to między innymi Wojtek Rawski w "Lejdis" (2008), Piotr w "Śniadaniu do łóżka" (2010), czy Dawid w "Ciachu" (2010).

Jednak jedną z najbardziej zapamiętanych kreacji Karolaka jest postać Melchiora, znanego jako "Mel Gibson", z popularnej serii "Listy do M.". Aktor wystąpił w każdej z pięciu części tego świątecznego hitu, a jego bohater – trochę niezdarny, ale pełen uroku – zdobył sympatię widzów.

Karolak z powodzeniem rozwijał też karierę serialową. Szczególną popularność przyniosła mu rola Ludwika Boskiego w serialu "Rodzinka.pl", który przez niemal dekadę gościł w domach milionów Polaków. Oprócz tego występował m.in. w "39 i pół", "Hotelu 52", "Prawie Agaty", czy kontynuacji serialu zatytułowanej "39 i pół tygodnia".

Warto wspomnieć, że Tomasz Karolak nie ogranicza się jedynie do aktorstwa – jest również wokalistą i liderem zespołu "Pączki w Tłuszczu", gdzie może realizować swoją pasję do muzyki. Nie każdy o tym wie!

