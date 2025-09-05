Tomasz Karolak poprowadzi "Pytanie na śniadanie"! Wiemy, z kim pojawi się w parze

Tomasz Karolak poprowadzi "Pytanie na śniadanie"

Tomasz Karolak (54 l.) od lat jest na szczycie i należy do grona najpopularniejszych aktorów w kraju. Gra nawet w kilku produkcjach rocznie. Do tego występuje w teatrze i prowadzi inne działalności. Ku zaskoczeniu wielu zdecydował się nawet na udział w "Tańcu z Gwiazdami". Aktor już ciężko trenuje przed startem programu. O tym, jak radzi sobie na parkiecie przekonamy się w niedzielę, 14 września.

Jednak zanim Tomasz Karolak zatańczy w "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami", pojawi się w innym popularnym programie. Aktor dołączył bowiem do grona prowadzących "Pytanie na śniadanie"! Jak informuje portal Pudelek, na kanapie w studiu TVP zasiądzie już w sobotni poranek.

Program poprowadzi razem z Marzeną Rogalską (55 l.). Ulubienica widzów niedawno wróciła do śniadaniówki po kilku latach przerwy. Dziennikarka dołączyła do Łukasza Nowickiego (52 l.), zastąpiła tym samym Joannę Górską. Czy wizyta Tomasza Karolaka w studiu oznacza kolejne zmiany w składach prowadzących?

Zobacz również: Gwiazda TVP ma niepełnosprawnego syna. Stoczyła walkę o jego życie!

Tomasz Karolak wraca do "Rodzinki.pl"

Fanów duetu Rogalska-Nowicki uspakajamy. Tomasz Karolak tylko na chwilę zajmie miejsce u boku prezenterki. Wszystko w ramach promocji nowego sezonu "Rodzinki.pl". Serial powraca po tym, jak na początku 2020 roku został niespodziewanie skasowany. Na planie nowych odcinków pojawiły się największe gwiazdy produkcji. Nie kryły przy tym radości z ponownego spotkania z Boskimi.

"Rodzinka.pl" to jedna z najmocniejszych propozycji TVP na nadchodzącą jesień. Wszyscy mocno zaangażowali się w promocję tego tytułu. Zdecydowano, że w dniu premiery, czyli w sobotę, "Pytanie na Śniadanie" poprowadzi Tomasz Karolak, czyli Ludwik Boski. Uspokajamy widzów - żaden z prowadzących nie straci pracy; będzie to jednorazowy występ. Z pewnością nieocenione okaże się wsparcie Marzeny Rogalskiej - przekazał informator Pudelka.

Premierowy odcinek zostanie wyemitowany na antenie TVP2 w sobotę, 6 września o godzinie 20:00.

Zobacz również: To dlatego zabrakło Karolaka na premierze Rodzinki.pl. Wszystko wyśpiewał

"Rodzinka.pl". Jak dobrze pamiętasz stare odcinki? Pytanie 1 z 15 Kiedy wyemitowano pierwszy odcinek "Rodzinki.pl"? 1 marca 2011 r. 2 marca 2011 r. 3 marca 2011 r. Następne pytanie