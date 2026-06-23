Tomasz Oświeciński ma bliską relację z córką. Fani pieją z zachwytu nad jej urodą!

Widzowie kojarzą Tomasza Oświecińskiego przede wszystkim z kreacji silnych mężczyzn. Gwiazdor postawił swoje pierwsze kroki przed kamerą w produkcji „Komisarz Blond i Oko sprawiedliwości”, natomiast w popularnym serialu „Klan” wcielił się na początku kariery w postać oficera Centralnego Biura Śledczego. Z dala od blasku fleszy ten popularny artysta okazuje się niezwykle opiekuńczym rodzicem dla nastoletniej Mai. Z okazji obchodzonego 23 czerwca Dnia Ojca popularny duet postanowił opowiedzieć o łączącej ich wyjątkowej więzi.

Tomasz Oświeciński pielęgnuje więź z córką Mają

Niedawno w mediach szerokim echem odbiła się wiadomość o operacji niespełna siedemnastoletniej Mai Oświecińskiej. W tym niezwykle stresującym okresie nastolatka otrzymała pełne wsparcie od swojego ojca, który w polskim show-biznesie funkcjonuje jako aktor grający twardzieli, a zarazem zawodnik MMA. Tomasz Oświeciński dokłada wszelkich starań, aby każdego dnia budować silną relację ze swoją pociechą. Sytuacji nie ułatwia fakt, że nastolatka bardzo prężnie rozwija swoją własną karierę aktorską i przez ogromną liczbę codziennych obowiązków członkowie rodziny nierzadko mijają się w korytarzu. Ważnym punktem styku jest dla nich wspólna fascynacja końmi. Jak zdradzili w wywiadzie udzielonym portalowi "Plejada", to właśnie podział obowiązków przy opiece nad tymi zwierzętami generuje w ich relacji najwięcej konfliktów. Maja Oświecińska gra obecnie na planach produkcji „Na Wspólnej” oraz „Pierwsza miłość”, ale co ciekawe -zupełnie nie zamierza zdawać na studia aktorskie.

Maja Oświecińska szczerze o kompleksach. Fani sypią jednak komplementy

Dzień Ojca stał się doskonałą okazją do tego, aby Maja Oświecińska wraz ze swoim tatą uświetnili wydanie programu „Pytanie na śniadanie”. Wspólna fotografia udostępniona na oficjalnym profilu porannego formatu Telewizji Polskiej błyskawicznie obiegła internet i wywołała lawinę pozytywnych komentarzy. Obserwatorzy zwrócili szczególną uwagę nie tylko na doskonałe porozumienie między ojcem a córką, ale także bardzo pochlebnie wypowiadali się o zjawiskowej urodzie dziewczyny. Nastolatka w rozmowie z redakcją "Plejady" wyznała jednak, że mocno przeżywała złośliwe uwagi internautów dotyczące kształtu jej nosa. Z pewnością może za to liczyć na ogromne wsparcie i dziesiątki ciepłych słów od swoich wirtualnych sympatyków, co doskonale widać pod zamieszczonymi w sieci zdjęciami. Fotki znajdziecie w naszej galerii poniżej.

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Wzruszony aktor o relacji z pociechą: "najważniejsze w życiu"

We wspólnym wywiadzie z córką Tomasz Oświeciński ledwo potrafił powstrzymać ogromne wzruszenie, gdy publicznie opisywał relację łączącą go z jego jedynym dzieckiem. Gwiazdora stanowczo podkreślił, że w dzisiejszym świecie mnóstwo spraw ma charakter czysto ulotny, natomiast relacje zbudowane z najbliższymi członkami rodziny stanowią najwyższą wartość i przetrwają każdą próbę czasu.

"To jest najlepsze, co mi w życiu wyszło. Ze wszystkiego mógłbym zrezygnować w życiu, tylko nie z miłości, z bliskości ze swoją córką. To dla mnie jest najważniejsze w życiu. Nie ma dla mnie ważniejszych rzeczy" - powiedział.

QUIZ Dzień Ojca. Najsłynniejsi ojcowie w serialach TVP. M jak miłość, Na dobre i na złe, Klan Pytanie 1 z 18 Marek (w tej roli Kacper Kuszewski) to ojciec Mateusza w serialu: M jak miłość Na dobre i na złe Klan Następne pytanie