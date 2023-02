Tomasz Sekielski mógł umrzeć w każdej chwili. Ważna rozmowa całkowicie zmieniła jego życie

Tomasz Sekielski to dziennikarz radiowy i telewizyjnym, autor filmów dokumentalnych i reportaży telewizyjnych, a od 2022 roku redaktor naczelny "Newsweeka". Sekielski wyreżyserował dokumenty takie jak "Tylko nie mów nikomu" i "Zabawa w chowanego", które poruszają tematykę molestowania seksualnego dzieci przez duchownych kościoła katolickiego. Wywołały one głośną dyskusję w Polsce.

Tomasz Sekielski przeszedł spektakularną metamorfozę. Schudł prawie 100 kg!

Tomasz Sekielski bardzo zmienił się na przestrzeni lat. Na jego starych zdjęciach widzimy, że zmagał się z otyłością. W pewnym momencie ważył aż 200 kilogramów! Jak się okazało, do tego stanu doprowadziło go zajadanie stresu.

- To, że ja się doprowadziłem w pewnym momencie do stanu 200 kilogramów żywej wagi, to... To, że lubię jedzenie, to lubię jedzenie, ale to jedzenie to było obżarstwo. To było odreagowywaniem stresu. Im wyżej się wchodzi, to po pierwsze - szuka się kolejnego szczytu do zdobycia, a po drugie - jest wielu chętnych, którzy chcą cię ściągnąć w dół - tłumaczył w rozmowie z Martyną Wojciechowską.

Sekielski nie był w stanie powstrzymać kompulsywnego jedzenia. Nie pomagały nawet ostrzeżenia lekarzy, którzy wprost mówili, że jeśli nie przejdzie na dietę to umrze. Sekielski wiedział, że robi sobie krzywdę i po napadzie jedzenia może już się nie obudzić, jednak nie był w stanie przestać. Motywacją do zmiany była rozmowa z posłanką Henryką Krzywonos.

- Siadła kiedyś ze mną i mówi: [...] "wyobraź sobie, że ty możesz nie umrzeć, tylko dostać wylewu i będziesz leżał jak taki wieloryb bezwładnie, a ta twoja Ania [żona - przyp. red.] będzie cię próbowała przewrócić z boku na bok i ona nawet nie będzie miała siły" - opowiedział.

To właśnie wtedy postanowił wypowiedzieć jej wojnę i całkowicie zmienić swoje życie. Sekielski przeszedł operację zmniejszenia żołądka, podczas której usunięto ponad 4/5 tego organu. Zaczął też uprawiać sport oraz zdrowo się odżywiać - zrezygnował m.in. z picia alkoholu, jedzenia słodyczy, drobiu, wieprzowiny czy białego chleba. Przepisem na jedno ze zdrowych dań podzielił się kiedyś z fanami. To prosta i pyszna zupa krem z buraka.

