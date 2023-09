Top model. Striptizerka w show TVN. Piękna Julia zachwyciła jury

Julia Urbańska na castingu bez krępacji mówiła o tym, że jest striptizerką. Na pytanie Marcina Tyszki jaki jest to rodzaj rozbierania, przyznała, że nie jest to burleska. W klubie występuje całkowicie nago. Przeszkodą w dalszym etapie "Top model" mógł być jednak jej zbyt niski wzrost jak na modelkę. Julia ma bowiem tylko 160 centymetrów wzrostu. Jury na szczęście nie przekreśliło jej szans. Urbańska wystąpiła w bikini i przeszła się po wybiegu w wielkich szpilkach. Joanna Krupa była zachwycona. Dziewczyna ze Szczecina przeszła dalej. Czy będzie oznaczać to, że Julia zerwie ze striptizem? Czas pokaże. Na pewno nie będzie wstydziła się sesji rozbieranej, jeśli dojdzie do odcinków finałowych "Top model".

Hotplota.pl: Supermodelka w ciąży spożywczej i nowy dom Bieberów Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.