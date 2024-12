Tragedia! Nie żyje twórca "Wieczorynek"! To on stworzył kota Filemona

Dzisiaj rano odszedł Pan Andrzej Piliczewski - artysta, reżyser łódzkiego SE-MA-FORa, twórca m.in. „Przygód kota Filemona” i „Zaczarowanego Ołówka”. Mój Przyjaciel, człowiek, który całe życie dawał świadectwo dobra, bezinteresowności i miłości do świata. Wybitny intelektualista o autoironicznym poczuciu humoru, dystansie do siebie i wyrozumiałości dla ludzkich niedoskonałości.Panie Andrzeju, poznanie Pana to był dla mnie zaszczyt. Pozostanie Pan w sercu moim i rodziny na zawsze.Ka Em Pe Krysiu, w tej ciężkiej chwili jesteśmy z Tobą.