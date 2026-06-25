Tragedia! Nie żyje 49-letnia żona legendarnego twórcy TSA. Justyna Nowak zmarła po długiej i ciężkiej chorobie

Tragiczna wiadomość o śmierci ukochanej żony Andrzeja Nowaka dotarła do mediów za pośrednictwem Facebooka. Znany dziennikarz muzyczny Tomasz Dereszyński w poruszających słowach poinformował, że Justyna Nowak nie żyje. Podał także szczegóły dotyczące jej pogrzebu.

Poruszające pożegnanie żony Andrzeja Nowaka

Pożegnanie odbędzie się na cmentarzu komunalnym w Rudzie Śląskiej, w grobie naszego taty, gdzie zostanie złożony relikwiarz z onyksu w kolorze aury Justynki. Już takie symboliczne serduszko, żeby nasza mama miała cząstkę swojej córki blisko siebie, żeby nie musiała tęsknić i zawsze mogła zapalić jej światełko. Odprowadzenie i złożenie urny z prochami Justynki odbędzie się w Warszawie, na Powązkach.

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Nie udało się uratować Justyny Nowak

Justyna Nowak od dawna walczyła z chorobą, która ostatecznie okazała się nieuleczalna. W międzyczasie trwała zbiórka na jej leczenie, gdzie fani Andrzeja Nowaka chojnie wpłacali datki.

Błagam Was o pomoc dla Justyna Nowak, żony śp. Andrzeja Nowaka. Justyna walczy jak lew, jest cudowna, dzielna. Andrzej tyle nam dał, więc i my bądźmy chojni. Bardzo Was o to proszę.

- pisał na Facebooku Łukasz Łyczkowski wokalista, kompozytor, lider nowego autorskiego zespołu i wokalista 5 RANO.

Ostatnie pożegnanie Justyny Nowak odbyło się 25 czerwca 2026 roku w Kaplicy Domu Pogrzebowego w Głubczycach. Rodzina prosiła o nieprzynoszenie kwiatów.

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