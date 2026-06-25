Dramat na pokładzie samolotu! Kapitan nagle stracił przytomność w czasie lotu

Niepokojące chwile na pokładzie samolotu. Lot przerwano przez nagły stan zdrowia pilota

Pasażerowie lecący z Newark do Halifaxu przeżyli prawdziwe chwile grozy. W trakcie lotu kapitan samolotu nagle źle się poczuł i nie był w stanie dalej prowadzić maszyny. Stery przejął drugi pilot, który zdecydował o awaryjnym lądowaniu w Bostonie. Na pokładzie znajdowało się 61 pasażerów. Jak informuje Onet, do zdarzenia doszło podczas środowego (24 czerwca) lotu AC7664 realizowanego przez regionalnego przewoźnika PAL Airlines. . Po wylądowaniu na lotnisku na samolot czekały już służby ratunkowe. Pilot został przewieziony do szpitala, a linie Air Canada poinformowały, że organizują pasażerom dalszą podróż do miejsca docelowego.

Pasażerowie pomogli załodze

O dramatycznych wydarzeniach opowiedział jeden z pasażerów samolotu. Jak relacjonował, wszystko zaczęło się od nagłego manewru maszyny. Chwilę później stewardesa wbiegła do kokpitu, a jeden z pilotów został wyprowadzony na pokład. Według świadka kapitan wyglądał na osobę, która mogła doznawać ataku padaczki.

Pasażer przekazał, że wraz z kilkoma innymi osobami pomagał załodze unieruchomić chorego pilota, podczas gdy drugi pilot przejął stery i sprowadzał samolot do awaryjnego lądowania. Dodał również, że na pokładzie znajdowała się pielęgniarka, która wspierała załogę podczas udzielania pomocy. Jak relacjonował, przez około 40 minut pasażerowie pomagali utrzymać pilota w bezpiecznej pozycji, a personel pokładowy przez cały czas zachowywał spokój i profesjonalizm.

Pilot trafił do szpitala

Po zatrzymaniu samolotu na lotnisku kapitan został przekazany ratownikom medycznym i trafił do szpitala. Przewoźnik nie poinformował, co było przyczyną nagłego pogorszenia jego stanu zdrowia. Wiadomo jedynie, że wszyscy pasażerowie bezpiecznie opuścili pokład.

Źródło: Onet

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