Eksperci: Trzęsienie ziemi w Wenezueli najsilniejsze od 130 lat! Ratownicy wciąż szukają ludzi

Wenezuela przeżywa najsilniejsze trzęsienia ziemi od niemal 130 lat, które w środę wieczorem zdewastowały kraj, wywołując chaos.

Dwa potężne wstrząsy o magnitudach 7,2 i 7,5 spowodowały gwałtowny wzrost liczby ofiar do ponad 160 zabitych i blisko tysiąca rannych.

Bilans ofiar wciąż rośnie, a zniszczenia są ogromne; dowiedz się, co czeka Wenezuelę po tej bezprecedensowej katastrofie.

Najgorsze trzęsienie ziemi od 130 lat

Trzęsienia ziemi nawiedziły w środę (24 czerwca) wieczorem Wenezuelę. W kraju panuje chaos, trwają akcje ratunkowe, przeszukiwane są gruzowiska, ludzie szukają swoich bliskich. "Mogło zginąć od 10 do nawet ponad 100 tys. osób" - głosił komunikat USGS. W czwartek rano mowa była o 32 zmarłych i 700 rannych. Około południa liczbę ofiar śmiertelnych określało się na 164. Ponad 970 osób zostało rannych. Te statystyki z pewnością się jednak zmienią. Szczególnie, że wciąż nie ma danych z najbardziej dotkniętego katastrofą stanu La Guaira. "Dziesiątki budynków zawaliło się, a my obecnie prowadzimy bardzo intensywne działania ratownicze, aby uratować tyle istnień ludzkich, ile tylko Bóg pozwoli nam uratować" – powiedziała w wystąpieniu w telewizji państwowej p.o. prezydenta Wenezueli, Delcy Rodriguez.

Nie żyje już ponad 160 osób

Sejsmolodzy opublikowali w czwartek po południu wstępny raport na temat wydarzeń w Wenezueli. Wynika z niego, że było to najsilniejsze trzęsienie na tym obszarze od niemal 130 lat. Amerykańska agencja naukowo-badawcza USGS opisuje, że pierwsze trzęsienie ziemi miało miejsce 23 km na południowy wschód od miejscowości Yumare. Natomiast 39 sekund później w odległości ok. 5 km od pierwszego nastąpił wstrząs główny, silniejszy. "Obydwa wstrząsy sejsmiczne wystąpiły na stosunkowo niewielkiej głębokości pod ziemią, na przebiegającym przez północną Wenezuelę styku dwóch płyt tektonicznych – karaibskiej i południowoamerykańskiej" - czytamy.

PAP przypomina, że najdotkliwsze trzęsienie ziemi w XX w. dla tego obszaru nastąpiło 29 lipca 1967 r. na wschód od Caracas. Wstrząs o magnitudzie 6,6 zabił wówczas 240 osób. Z kolei najsilniejsze wstrząsy na północy Wenezueli w historii pomiarów USGS odnotowano 29 października 1900 roku - było to rekordowe 7,7.

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