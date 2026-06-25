Ciężki czas dla Edyty Wojtczak. "Nigdzie się nie ruszam z własnego domu"

Joanna Konieczna-Krzyżaniak
Joanna Konieczna-Krzyżaniak
2026-06-25 17:03

Edyta Wojtczak to jedna z największych legend polskiej telewizji. Dziś 90-letnia gwiazda rzadko udziela wywiadów, dlatego jej nowe wyznanie zwraca szczególną uwagę. Była gwiazda TVP przyznała, że praktycznie nie opuszcza swojego mieszkania. Sprawdź szczegóły.

Edyta Wojtczak przez lata należała do grona najbardziej rozpoznawalnych prezenterek Telewizji Polskiej. Widzowie cenili ją za profesjonalizm, charakterystyczny głos i ekranową klasę. Do dziś wielu pamięta jej telewizyjny duet z Janem Suzinem. Swoją karierę zakończyła w 1998 r., ale wciąż pozostaje jedną z ikon polskiej telewizji.

Edyta Wojtczak mieszka sama 

Obecnie 90-letnia Edyta Wojtczak mieszka sama w jednym z bloków w centrum Warszawy. To właśnie tam spędza większość czasu. Jak przyznaje, jej mieszkanie stało się miejscem, w którym czuje się najlepiej. Może oddawać się swojej pasji, jaką jest czytanie książek, i prowadzić spokojne życie z dala od zgiełku.

W ostatnich dniach Edyta Wojtczak z niepokojem śledzi jednak prognozy pogody. Wysokie temperatury są szczególnie uciążliwe dla seniorów, a życie w ścisłym centrum miasta dodatkowo potęguje odczucie gorąca. Rozgrzany asfalt i beton sprawiają, że trudno znaleźć wytchnienie.

Czytaj też: Z ostatniej chwili! Totalna zmiana w "Ranczo"! Gwiazdor wszystko pokazał

"Jak można się dobrze czuć, jak jest tak gorąco?"

Jak można się dobrze czuć, jak jest tak gorąco? Właściwie cieszę się, że jest ciepło, ale nie aż tak. No ale co zrobić?

– powiedziała gwiazda na portalu „Fakt”.

Była gwiazda TVP nie ukrywa, że nie planuje żadnego wyjazdu poza miasto. Nie zamierza też szukać schronienia w innych miejscach.

"Nigdzie się nie ruszam z własnego domu

Nie przeprowadzę się. Nigdzie się nie ruszam z własnego domu. 

Prezenterka ma jednak swoje sposoby na radzenie sobie z trudnymi warunkami. Jak zdradziła, w czasie największych upałów zamyka wszystkie okna, korzysta z wiatraczka i stara się jak najwięcej odpoczywać.

Zobacz też: Taką emeryturę ma 77-letni Krzysztof Materna. "Martwię się, żeby umysł pracował"

Edyta Wojtczak, legenda polskiej telewizji, z krótkimi blond włosami i okularami, w jasnym ubraniu i zielonej apaszce, opowiada o trudnym czasie spędzanym w domu z powodu upałów. Więcej o wyzwaniach starszych osób przeczytasz na naszym portalu.
Galeria zdjęć 42
Bogumiła Wander przeprowadza wywiad z młodziutką Edytą Górniak
Sonda
Najlepszy serial z PRL-u, to...
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

EDYTA WOJTCZAK