Tragedia w rodzinie Tomasza Karolaka! Z trudem powstrzymał łzy

Tomasz Karolak to jeden z najbardziej popularnych aktorów komediowych. Widzowie pokochali go za role w "Listach do M." czy w serialach "Rodzinka.pl" czy kultowym "39 i pół". Dodatkowo, spełnia się również w roli muzyka oraz dyrektora artystycznego teatru IMKA. Choć aktor znany jest z przebojowych i pełnych humoru ról, to aktualnie w jego życiu nie ma powodów do uśmiechu. Wszystko za sprawą rodzinnego dramatu. Aktor opowiedział o wszystkim na swoim Instastories. Chodzi o życie jego bratanicy.

Tomasz Karolak załamany. Jego bratanica jest w śpiączce

W poruszającym InstaStories Tomasz Karola nagłośnił temat choroby. Jak się okazuje, córce jego brata, pękł tętniak. Sytuacja jest bardzo poważna.

- Kochani zawsze staram się pomóc, teraz proszę was o pomoc. Moja rodzina została dotknięta bardzo ciężkim doświadczeniem. Córka mojego brata, Helenka Karolak, leży w śpiączce, pękł jej w mózgu tętniak. O niczym nikt nie wiedział. Dziecko po prostu walczy - wyznał na swoim Instagramie, aktor.

Zwrócił się również z prośbą o wsparcie.

- Proszę was tylko o jedno, prześlijcie dla Helenki Karolak, która leży na Banacha, taką intencję: "Helenka kochamy cię". Ja wiem, kochajmy wszystkie dzieci i chore i zdrowe, ale dzisiaj proszę was, wyślijcie to, pomyślcie "Helenka, Helenka kochamy cię" - dodał.

Zobacz poniższą galerię: