Tragiczna śmierć 34-letniej gwiazdy reality show. 2 dni walczyła w szpitalu o życie

Nie żyje 34-letnia gwiazda reality show. Fani zalali się łzami

Sarah Danser żyła zaledwie 34 lata. Gwiazda reality show „Nagi instynkt przetrwania” zginęła w wyniku tragicznego wypadku samochodowego. Przez dwa dni lekarze walczyli o jej życie, ale niestety obrażenia, które odniosła Danser, były zbyt rozległe. Fani i przyjaciele gwiazdy zalali się łzami.

Jak zginęła gwiazda reality show

Do tragedii doszło 20 października w dzielnicy Kahala na Hawajach. Samochód, którym jechała Sarah Danser, wypadł z trasy i uderzył w barierę ochronną. Gwiazda reality show w ciężkim stanie trafiła szpitala. Niestety, lekarze nie zdołali uratować jej życia. Zmarła dwa dni po wypadku.

Śledczy nie podali jeszcze oficjalnej przyczyny wypadku. Spekuluje się, że mogły być to warunki drogowe lub inne okoliczności, które zakłóciły jazdę. Sarah Denser wjechała na niebezpieczny odcinek drogi, na którym dochodziło już do podobnych wypadków.

Czym wyróżniała się 34-latka

Sarah Danser była znana z udziału w programie „Nagi instynkt przetrwania”, gdzie musiała stawić czoła ekstremalnym wyzwaniom. Zasadą tego programu jest, że uczestnicy muszą przetrwać w "dziczy" bez żadnego wsparcia technologicznego. Udział w show wymaga wytrzymałości fizycznej i psychicznej. 34-letnia Danser zdobyła ogromną sympatię widzów. Teraz wszyscy muszą ją pożegnać.

Danser była nie tylko świetnie przygotowana technicznie, ale miała zdolność do przystosowywania się do zmieniających się warunków. Poza ekranem Sarah zajmowała się ochroną środowiska, namawiając w mediach społecznościowych do ekologicznego stylu życia.

"Przeżyła raka piersi"

Bliscy, przyjaciele i fani Denser nie mogą pogodzić się z tym, co się stało. Gwiazdę reality show pożegnała w mediach społecznościowych m.in. Melissa Lauren, jedna z uczestniczek „Nagiego instynktu przetrwania”.

Sarah była jedną z najbardziej żądnych przygód dusz, jakie kiedykolwiek spotkałam. Była nie tylko zaciekłą surwiwalistką w "Naked and Afraid" (ukończyła ze mną wersję programu "Elita" w RPA), ale także osobą, która przeżyła raka piersi i zachowała inspirujące i pozytywne nastawienie podczas leczenia.