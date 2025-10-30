Tragiczna śmierć Macieja Mindaka. Pojawiły się nowe informacje z prokuratury. Jest postęp, ale nie wszystko zostanie ujawnione!

Maciej Mindak, znany z takich programów jak "House Hunters. Poszukiwacze domów" czy "Mieszkanie na miarę", odszedł pod koniec lipca, a na początku sierpnia na jego profilu na Instagramie opublikowano potwierdzenie smutnych wieści i informacje dotyczące ostatniego pożegnania oraz pochówku zaledwie 38-letniego dziennikarza.

Z ogromnym smutkiem informujemy, że odszedł nagle Maciej Mindak - ukochany Syn, Brat, Tata, Przyjaciel, wulkan pozytywnej energii, człowiek o wielkim sercu i umyśle. Pozostawił po sobie nieopisaną pustkę i tęsknotę. Pożegnanie i pogrzeb Macieja odbędą się 8 sierpnia 2025 o godzinie 14:30 na Cmentarzu Komunalnym Południowym. Adres: Antoninów 40, sala ceremonialna - pisali bliscy zmarłego w sieci.

Maciej Mindak zginął w wypadku motocyklowym

Śmierć Mindaka była szokiem dla jego rodziny, ale gdy media przekazały tę wstrząsającą wiadomość - również dla fanów gwiazdy TVN-u. Mindak zginął w wypadku motocyklowym w Wołominie. Jechał na swoim suzuki, gdy nagle zderzył się z autem osobowym. Gdy na miejscu pojawiły się służby, uzyskał natychmiastową pomoc, ale zmarł w szpitalu. Dziennikarz został pochowany 8 sierpnia, jednak śledztwo w sprawie jego śmierci nadal się toczy.

Trwa dochodzenie, które ma wyjaśnić, co właściwie stało się podczas wypadku, do którego doszło na niebezpiecznym skrzyżowaniu. Wieczorem po godzinie 22 sygnalizacja świetlna na drodze jest wyłączana.

Nowe wieści. Czego dowiedziała się prokuratura?

Prokuratura wciąż bada sprawę, ale są pewne postępy. Wykonano sekcję zwłok zmarłego dziennikarza, a do prokuratury trafiły pierwsze wyniki, jednak nie wszystkie zostaną ujawnione.

W tej sprawie nikomu na razie nie postawiono zarzutów. Czekamy na opinię toksykologiczną. Wyniki sekcji zwłok wpłynęły 24 października 2025 r., jednak nie będziemy ich ujawniać, bo to kwestie bardzo osobiste, a dla rodziny drażliwe - zdradziła Faktowi rzeczniczka Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga, prok. Karolina Staros.

Prokuratura czeka na rezultat kolejnych badań:

Opinia toksykologiczna jest niezbędna, by wypowiedzieć się na temat okoliczności i przyczyn zdarzenia. Natomiast szczegółowych obrażeń nie będziemy ujawniać. Na wyniki toksykologii w Warszawie czeka się około sześciu miesięcy, a zostały one zlecone w sierpniu 2025 r.

