Magik, a właściwie Piotr Łuszcz urodził się w 1978 roku w Jeleniej Górze, ale to Katowice stały się jego artystycznym domem. W 1994 roku wraz z Marcinem i Michałem Martenami (znanymi jako Abradab i Joka) założył Kaliber 44 – zespół, który zrewolucjonizował polski hip-hop, wprowadzając do niego elementy psychodelii i mrocznego brzmienia. Ich debiutancki album "Księga Tajemnicza. Prolog" do dziś uznawany jest za kamień milowy gatunku.

W Kalibrze Magik wyróżniał się charyzmą i poetyką tekstów – pełnych sprzeciwu, melancholii i osobistych przemyśleń. Jednak z czasem jego relacje z członkami zespołu zaczęły się psuć, a on sam coraz mocniej odczuwał potrzebę zmiany.

Paktofonika – ostatni rozdział w karierze Magika

W 1998 roku Magik opuścił Kaliber 44 i związał się z Rahimem (ex-3xKlan) i Fokusem, tworząc Paktofonikę. Ten projekt miał być świeżym początkiem – mniej psychodeliczny, bardziej społeczny i osobisty. Ich debiutancka płyta Kinematografia ukazała się... dzień po śmierci Magika.

To właśnie na tym albumie znalazł się kultowy utwór „Jestem Bogiem” – manifest wewnętrznej siły i zarazem desperacji, który po śmierci rapera nabrał dramatycznego wymiaru. Dla wielu fanów był proroczy.

Śmierć Piotra Łuszcza zostawiła Polskę w żałobie

26 grudnia 2000 roku Magik wyskoczył z dziewiątego piętra mieszkania w Katowicach, gdzie mieszkał z żoną Justyną i niespełna dwuletnim synem. Oficjalnie mówi się o depresji i braku stabilizacji. Nie zostawił listu pożegnalnego. Ta śmierć poruszyła nie tylko fanów hip-hopu, ale i całą Polskę.

Paktofonika mimo bólu kontynuowała działalność, chcąc zachować pamięć o Magiku. W 2004 roku wydali jeszcze koncertowy album "Pożegnalny koncert". W 2012 roku na ekrany kin trafił film "Jesteś Bogiem" w reżyserii Leszka Dawida – poruszająca opowieść o Magiku i jego wewnętrznych demonach. Obraz przybliżył jego historię nowemu pokoleniu. Pozostali członkowie grupy po zawieszeniu działalności Paktofoniki występowali pod szyldem Pokahontaz. Dopiero w 2022 roku zdecydowali się powrócić do dawnej nazwy, by uczcić jubileusz wydania krążków "Kinematografia" (22 lata) i "Archiwum Kinematografii" (20-lecie).

Już 12 czerwca muzycy staną na scenie legendarnego amfiteatru w Opolu, gdzie po raz pierwszy na tej imprezie odbędzie się pełnoprawny koncert hip-hopowy. W ramach 62. Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej TVP pokaże widowisko „Hip-hop. Jedno podwórko”, łączące trzy pokolenia polskiego rapu.

Dziedzictwo Magika - fani wciąż pamiętają

Magik do dziś jest uważany za jedną z najbardziej tajemniczych i fascynujących postaci w historii polskiej muzyki. Zaledwie kilka lat aktywności scenicznej wystarczyło, by stał się ikoną. Jego teksty są cytowane, analizowane i wciąż aktualne. Dla wielu to nie tylko raper, ale poeta zagubionego pokolenia.

Choć od jego śmierci minęło już ponad 20 lat, pamięć o nim nie gaśnie. Fani regularnie odwiedzają miejsce jego śmierci, a jego wersy wciąż poruszają. Magik zostawił po sobie coś więcej niż muzykę. Zostawił emocje, prawdę i pytania, na które wciąż szukamy odpowiedzi.

Potrzebujesz pomocy? Nie jesteś sam!

Jeżeli przeżywasz trudności i myślisz o odebraniu sobie życia lub chcesz pomóc osobie zagrożonej pamiętaj, że możesz skorzystać z bezpłatnych numerów pomocowych:

800 70 2222 - CAŁODOBOWY - Centrum Wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym

800 12 12 12 - CAŁODOBOWY - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

116 111 - CAŁODOBOWY - Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

116 123 - CAŁODOBOWY - Telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych

112 - CAŁODOBOWY - Numer alarmowy w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia

