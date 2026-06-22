Tragiczna śmierć na koncercie rockowej formacji. Wydano oświadczenie

Koncerty to jedna z najpopularniejszych form spędzania wolnego czasu. Od lat stanowi ona jedyne w swoim rodzaju dopełnienie dla wszystkich tych, których największą życiową pasją jest muzyka. Choć dziś już koncerty uchodzą za rozrywkę wyjątkowo kosztowną, to sytuacje bardzo szybkiego wyprzedawania się kolejnych tego typu wydarzeń dowodzi, że nie wpływa to na ich popularność.

Niestety jednak, choć kojarzące się z wolną, swobodną atmosferą i dobrą zabawa, nieraz trafiały na pierwsze strony światowych mediów ze względu na tragedie, do których dochodziło w ich trakcie. Do największych należy ta, do której doszło w Roskilde w 2000 roku podczas koncertu zespołu Pearl Jam. W jego trakcie dziewięć osób zostało uduszonych i zadeptanych przez napierający tłum. Do podobnych zdarzeń doszło na Festiwalu Astroworld rapera Travisa Scotta, na którym zginęło w wyniku zadeptania 10 osób.

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Koncerty, które kończyły się tragedią. Ci muzycy zmarli podczas występów:

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Tragedia na koncercie w Nowym Jorku

Teraz do tragedii doszło na koncercie zespołu Goose w nowojorskim Madison Square Garden 21 czerwca. Jak poinformowały tamtejsze służby, w trakcie trwania pokazu doszło do szokującego zdarzenia. Jedna z przebywających na najwyższych trybunach osób spadła w dół areny. Choć poszkodowanemu, zidentyfikowanemu jako 51-letni Paul Kueker, natychmiast została udzielona pomoc, to niestety, mężczyzny nie udało się uratować. Przybyłe służby stwierdziły jego zgon na miejscu zdarzenia.

Zespół reaguje na tragedię

Na przykre zdarzenie zareagował już także sam zespół. Goose wydali oświadczenie za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych. Grupa nie kryje w nim żalu i zasmucenia tragicznym zajściem. Muzycy złożyli kondolencje rodzinie zmarłego mężczyzny oraz podziękowali służbom za troskę, jaką ta otoczyła zebrane na miejscu osoby.