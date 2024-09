Tragiczna wiadomość zza oceanu. Zmarła muza Prince'a! Przyczyn zgonu nie podano do wiadomości

To było zbyt bolesne dla Ireny Santor, by mówić o zmarłej córeczce. Po latach wyszło na jaw, co się stało

Tragiczna wiadomość. Muza Prince'a nie żyje

Bardzo smutna wiadomość dotarła do nas z USA. Nie żyje słynna tancerka, choreografka, piosenkarka, muza i przyjaciółka Prince'a. Catherine „Cat” Glover zmarła z niewyjaśnionych przyczyn w wieku 60 lat.

„Tańcz z Aniołami, kochamy Cię”

Artystka, znana jest przede wszystkim ze współpracy z legendarnym Prince'em. Catherine „Cat” Glover była ważną częścią jego zespołu w latach 80. Wiadomość śmierci artystki podano w oficjalnym oświadczeniu na jej profilu na Facebooku.

Z wielkim smutkiem oficjalnie zawiadamiamy o odejściu Catherine Vernice Glover- czyli „Cat”Proszę pozwolić jej dzieciom, rodzinie i przyjaciołom prywatność w tym trudnym czasie.Kolejne oświadczenie zostanie opublikowane w odpowiednim czasie.„Tańcz z Aniołami, kochamy Cię” ❤️❤️❤️

Muza Prince'a zaczynała jako dziewczynka

Catherine „Cat” Glover urodziła się 23 lipca 1964 roku w Chicago. Swoją karierę rozpoczęła jako tancerka. Została zauważona już jako mała dziewczynka, a sławę zyskała dzięki udziałowi w talent show „Star Search”. Catherine „Cat” Glover wystąpiła tam w duecie Pat & Cat.

Później słynna już Catherine „Cat” Glover nawiązała współpracę z Prince'em, która okazała się przełomem w jej karierze. Artystka zaczęła występy z legendarny wokalistką pod koniec 1986 roku. "Cat" zyskała sławę jako jego choreografka, tancerka i raperka. Bardzo często można było ją zobaczyć podczas światowych tras koncertowych Prince'a. Catherine „Cat” Glover współtworzyła: „Sign o' the Times”, „Lovesexy”. Jako raperkę można usłyszeć ją w takich wielkich przebojach, jak: „Cindy C.”, czy „Alphabet St.” .

Szalone występy "Cat"

Catherine „Cat” Glover była bardzo widoczna w teledyskach Prince'a. Zawsze na zdjęciach z tych wydarzeń artystycznych widzimy ją blisko słynnego wokalisty, widać, że była między nimi niesamowita "chemia". Z czasem energia, która wręcz rozsadzała "Cat" i jej styl tańca stały się znakiem rozpoznawalnym każdego show artysty.

Jak informuje "RMF FM", Catherine „Cat” Glover często wyrażała swój podziw dla Prince'a i jego niesamowitej kreatywności. W wywiadzie z 1987 roku powiedziała o nim tak:

- Zawsze go ubóstwiałam i nie jest to nic intymnego, po prostu... jest świetny. Nie sądzę, by ktokolwiek mógł być tak kreatywny, jak on - tańczyć, grać na wszystkich instrumentach.

Nie wiadomo na co umarła

Wspólna praca Prince'a i Cat była dla obojga wyjątkowa, a choreografie artystki przeszły do historii występów gwiazdora.

Po zakończeniu współpracy z Prince'em, Glover kontynuowała karierę jako choreografka i tancerka.

Przyczyna jej śmierci nie została podana do publicznej wiadomości.