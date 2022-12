Jakub Kucner: Gwiazdor „M jak miłość” jest do wzięcia! Szuka nowej dziewczyny?

Natalia Madejczyk (1986-2022) - tancerka, uczestniczka pierwszej edycji "You Can Dance", zmarła w wyniku obrażeń doznanych po pożarze mieszkania - Stary Cmentarz w Łodzi.

Janina "Nina" Busk (1956-20022) - uczestniczka pierwszej edycji "Sanatorium miłości", zmarła w hospicjum na nowotwór - kolumbarium na cmentarzu w Toruniu.

Krzysztof Pachucki (1966-2022) - uczestnik "Rolnik szuka żony 8", popełnił samobójstwo, chorował na depresję, Kilka miesięcy wcześniej wziął ślub z Bogusią, którą poznał w programie. Został pochowany na cmentarzu w Świętajnie.

Żora Korolyov (1987-2021) - tancerz i aktor, uczestnik kilku edycji "Tańca z gwiazdami". Zmarł w wyniku zapalenia mięśnia sercowego. Pozostawił córkę oraz partnerkę, aktorkę Ewelinę Bator, znana m.in. z "Klanu" i "Barw szczęścia" - Cmentarz Północny w Warszawie.

Mariusz Adam "Ryjek" (1986-2021) - uczestnik "Warsaw shore", "Hell's Kitchen 2" i "You Can Dance". Został znaleziony martwy w namiocie w kompleksie leśnym w Gdyni. Pogrzeb odbył się na cmentarzu komunalnym w Kosakowie. W internecie trwała zbiórka na uroczystości. Zebrano ponad 17 tys. zł.

Młode aktorki i dziennikarki

Katarzyna Weredyńska (1978-2008), aktorka znana z "Na Wspólnej" - Cmentarz w Nowym Sączu. Zmarła w wyniku zaczadzenia w mieszkaniu, w którym przebywała jeszcze jej młodsza o 6 lat siostra. Strażakom i lekarzom, udało się uratować młodszą z sióstr. Występowała w wokalnym duecie z Adą Fijał. Marek Kaliszuk poświęcił jej piosenkę pt. "KaWe"

Edyta Bieńczak (1985-2022), dziennikarka RMF FM, zmarła nagle, kilka dni przed śmiercią trafiła do szpitala. Została pochowana na cmentarzu w Sanoku. - Cześć Marek, tu Bieńczak. Wiesz, trochę źle się czuję, potrzymają mnie tu dwa, trzy dni i wracam do pracy - powiedziała w swojej ostatniej rozmowie telefonicznej do kolegi z radia, Marka Balajwajdera.

Kalina Mróz (1987-2021), dziennikarka „Gazety Wyborczej”. 34-latka nagle trafiła do szpitala, kilka dni po tym, gdy pojawiła się u niej reakcja immunologiczna po zaszczepieniu szczepionką przeciwko COVID-19.

Bożena Rogalska (1952-1991), aktorka, najbardziej znana z roli Marty Korczyńskiej, siostry Benedykta w "Nad Niemnem". Po odejściu z Teatru Jaracza w Łodzi założyła salon odnowy biologicznej. W 1990 wyemigrowała do Włoch. Zginęła w wypadku samochodowym w Suoli k. Modeny. Pochowana na terenie Polski.

Barbara Grabowska-Oliwa (1954-1994), aktorka- Cmentarz Bródnowski w Warszawie. Na 31. MFF w Berlinie otrzymała nagrodę Srebrnego Niedźwiedzia dla najlepszej aktorki za rolę Kamy w filmie "Gorączka" (1981) Agnieszki Holland. Zagrała także m.in. w filmie "Ostatni prom". Zginęła tragicznie w wieku 39 lat. Jej ciało znaleziono przy torach kolejowych niedaleko Częstochowy. Prawdopodobnie wypadła z pociągu.

Anna Halcewicz-Pleskaczewska (1947-1988), aktorka, najbardziej znana z roli w "Stawce większej niż życie". Grała kelnerkę Stasie Zarębską w 10. odcinku "W imieniu rzeczpospolitej". Wystąpiła także w "Jowicie". Zmarła na nowotwór. Pochowana na Starym Cmentarzu Służewski przy ul. Fosa.

Halina Seroczyńska (1936-1965), aktorka (Teatr Polski w Poznaniu, spektakle telewizji), zginęła śmiercią samobójczą, rzucając się z mostu do Wisły - Nowy Cmentarz Służewiecki ul. Wałbrzyska w Warszawie.

Joanna "Anka" Kozicka (1929-1954) - córka poety Władysława Broniewskiego (1897-1962). Reżyserka filmów dokumentalnych. W wieku 18 lat wzięła ślub z pisarzem Stefanem Kozickim (1923-1991). Rok póżniej urodziła córkę Ewa Zawistowska została poetką i dziennikarką. Zmarła tragicznie w wyniku zatrucia gazem, pochowana na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie. Po jej śmierci Władysław Broniewski napisał cykl siedemnastu wierszy Anka, który krytycy literaccy nazwali współczesnymi Trenami.

Judyta Turan (1983-2021), aktorka ("Diagnoza", "Klan", "M jak miłość", "Barwy szczęścia") - Stare Powązki. Na jej pogrzebie żałobnicy ubrali się na kolorowo. Zmarła po długiej chorobie nowotworowej. Miała dwie córki - Emmę i Gretę.

Ewa Ampulska (1979-2022), aktorka znana z "Ojca Mateusza", "Na Wspólnej" i "Klanu" - Cmentarz Bródnowski. Na jej pogrzebie przeważał jej ulubiony kolor, pomarańczowy.