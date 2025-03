Trwała próba do koncertu ku czci Kory w TVP i nagle na scenę weszła ona! Publice odjęło mowę

Co dalej z "Tańcem z Gwiazdami" Polsatu? Edward Miszczak wszystko ujawnił!

Radosna nowina u Józefowicza! To nie żarty, znamy płeć dziecka

"Nie mogę pojąć, co się dzieje"

Kora przeboje. Specjalny koncert w TVP ku pamięci wokalistki grupy Maanam

Kora to dla polskiej muzyki rozrywkowej postać ikoniczna. Od jej śmierci minęło już niemal siedem lat. Wokalistka znana z grupy Maanam zmarła 28 lipca 2018 roku. Wcześniej zmagała się z rakiem jajnika. Piosenki, które śpiewała Kora, cały czas cieszą się ogromną popularnością, i to wśród kolejnych pokoleń Polaków. Któż nie zna takich hitów jak: "Krakowski spleen", "Luciolla", "Cykady na cykladach", Kocham Cię, kochanie moje", "Boskie Buenos" czy "Po prostu bądź"? O wokalistce grupy Maanam pamięta także TVP, która przygotowuje specjalny koncert ku czci artystki. W czwartek, 27 marca, odbyła się próba, na której wystąpili muzycy, którzy pojawią się na piątkowej imprezie.

Pod galerią znajduje się QUIZ. Ikoniczne szlagiery lat 80. Czyj to kawałek? Maanam, Lady Pank, Dżem, Republika

Ikona polskiego rocka stanie się patronką nowo otwartej hali Telewizji Polskiej. Ceremonię uświetni koncert, w którym przypomniane zostaną nieśmiertelne przeboje Kory Jackowskiej, ikony rocka, wolności i stylu, prowokatorki i prekursorki. Jej pojawienie się na Festiwalu w Opolu, było niczym podmuch świeżości, zew prawdziwej muzycznej rewolucji. Jej utwory i wykonania nigdy nie pozostawały bez echa, a wizerunkiem scenicznym przykuwała uwagę na każdym występie. Zaskakująca, niepowtarzalna, nieprzewidywalna a przy tym charyzmatyczna, wrażliwa i współczująca. To będzie bardzo osobisty koncert, bowiem wszyscy zaproszeni artyści są wielbicielami jej muzyki i talentu. Z niektórymi Kora przyjaźniła się zarówno prywatnie, jak i zawodowo

- czytamy na stronie internetowej TVP.

Tu umierała Kora. Jej mąż po raz pierwszy pokazał wnętrza domu na Roztoczu. Mamy zdjęcia

Trwała próba do koncertu ku pamięci Kory i nagle na scenę weszła ona

Już sama próba do koncertu ku czci Kory pełna była emocji. Na scenie pojawili się znakomici polscy artyści, m.in. Renata Przemyk, Natalia Przybysz, Tomasz Organek i Krzysztof Zalewski. Gdy trwała próba, nagle na scenie pojawiła się Anna Rusowicz i to ona skradła całe show! Publice odjęło mowę, gdy artystka zaczęła śpiewać. Córka Ady Rusowicz i Wojciecha Kordy wykonała energetyczny kawałek "Nie poganiaj mnie, bo tracę oddech". To było coś niesamowitego! Emisja koncertu "Falowanie i spadanie - pamięci Kory" zaplanowana jest w TVP na piątek, 28 marca, na godzinę 20.45.

W naszej galerii prezentujemy zdjęcia z próby do koncertu ku pamięci Kory w TVP

QUIZ. Ikoniczne szlagiery lat 80. Czyj to kawałek? Maanam, Lady Pank, Dżem, Republika Pytanie 1 z 18 "Mniej niż zero" to przebój grupy: Maanam Lady Pank Dżem Republika Następne pytanie