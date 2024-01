Tuż po pogrzebie Krzysztofa Respondka doszło do niezwykłego zdarzenia! Jakby tam był

Pogrzeb Krzysztofa Respondka. Michał Wiśniewski na cmentarzu, mowa Krzysztofa Hankego, kazanie znajomego księdza

Ostatnie pożegnanie aktora, kabareciarza i piosenkarza odbyło się osiem dni po jego śmierci. Pogrzeb Krzysztofa Respondka zgromadził wielu żałobników. Nie zabrakło także wielkich polskich gwiazd, m.in. Michała Wiśniewskiego, Roberta Janowskiego czy przyjaciela zmarłego - Krzysztofa Hankego. - Jakimi słowami można pożegnać przyjaciela... 25 lat razem jeździliśmy po świecie, setki kilometrów, tysiące występów. Z Krzyśkiem czułem ogromną więź. Chyba już zawsze będę patrzył w lewo patrząc czy wyjdziesz zza kulis. To był wielki zaszczyt żech mog stoć na scenie obok tak wielkiego artysty jak ty - mówił w trakcie uroczystości śląski kabareciarz. Pogrzeb Krzysztofa Respondka był bardzo wzruszający. Kazanie wygłosił ksiądz, który znał zmarłego. - Daj nam wiarę, że to ma sens, że nie trzeba żałować przyjaciół, że gdziekolwiek są, dobrze im jest, bo są z nami, choć w innej postaci, i przekonaj, że tak ma być, że po głosach tych wciąż drży powietrze, że odeszli po to, by żyć, i tym razem będą żyć wiecznie Myślę, że jest w tym coś, co moglibyśmy zabrać jako swoistą dedykację myśląc o życiu śp. Krzysztofa - mówił ks. Piotr Brząkalik.

Piękne wydarzenie tuż po pogrzebie Krzysztofa Respondka

Do niezwykłego zdarzenia doszło także już po pogrzebie Krzysztofa Respondka. Aktor 30 grudnia, który potem okazał się dniem jego ostatniego pożegnania, miał poprowadzić koncert. Zmarł on jednak zupełnie niespodziewanie osiem dni wcześniej. Jego przyjaciele postanowili wziąć udział w wydarzeniu i uczcić pamięć po Krzysztofie Respondku na koncercie, który on miał poprowadzić. W ten sposób w pewnym sensie można było poczuć obecność zmarłego. Pojawiło się wielu znajomych i fanów artysty. - Poznałam go osobiście. Występował w Domu Kultury w Chorzowie-Batorym. Później, w kuluarach rozmawiał z publicznością. Zrobiłam sobie nawet z nim zdjęcie. Ciepły, zwyczajny mężczyzna. Po kilku minutach rozmowy czuło się, że to dusza człowiek - mówiła Teresa Maćkowiak z Chorzowa, cytowana przez "Gazetę Wyborczą".

