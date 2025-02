TVN idzie pod młotek, Miszczak komentuje: "Nikomu nie zazdroszczę"

Miszczak współczuje pracownikom TVN sprzedaży?

Stacja TVN podobno ma mieć przejściowe problemy finansowe, które spowodowały wystawienie jej na sprzedaż. To nie pierwszy taki ruch w historii tej stacji, Edward Miszczak wspomniał, że już niejedno takie wydarzenie w TVN przeżył. Jak były szef i ojciec sukcesu tej telewizji komentuje wystawienie jej na sprzedaż?

Miszczak ojcem sukcesu TVN

Edward Miszczak i TVN byli przez lata nierozłączni. Dzisiejszy szef Polsatu współtworzył sukces RMF FM, a następnie zajął się dynamicznym rozwojem stacji TVN jako jej dyrektor programowy. Miszczak królował w TVN od 1997 do 2023 roku. W styczniu 2023 r. szef i ojciec sukcesu stacji nagle zakomunikował, że przenosi się do Polsatu. Branża medialna była w szoku, ale Miszczak nic sobie z tego nie robił i zabrał się za zmiany w nowej stacji. Na początku 2025 roku TVN znów znalazł się w kiepskiej sytuacji finansowej i trafił "pod młotek". W mediach aż huczy o potencjalnych nowych właścicielach TVN, mówi się o zagranicznych, ale i też polskich, ogromnych spółkach.

TVN od 2022 roku należy do Warner Bros. Discovery, giganta który "mieć pewne zawirowania w przepływie pieniędzy", a przede wszystkim w utrzymaniu wartości rynkowej spółki". Skąd jednak decyzja o sprzedaży TVN? Od 2022 roku stacja należy do Warner Bros. Discovery, który może mieć problemy z utrzymaniem wartości rynkowej spółki. Reuters jako pierwszy informował, że Warner Bros Discovery rozpoczął proces sprzedaży TVN. Medialna Grupa TVN ma być wyceniana na ponad miliard euro.

Kto kupi TVN?

Portal Goniec.pl podał, że jednym z potencjalnych kupców TVN jest Rafał Brzoska, właściciel InPost, ale on wyrzekał się, że "w politykę nie będzie się bawił". Z kolei "Rzeczpospolita" napisała, że jest co najmniej trzech graczy, zainteresowanych zakupem TVN: fundusz Sołowowa, Wirtualna Polska Holding i włoska grupa Media For Europe należąca do spadkobierców Silvio Berlusconiego. Jak dotąd tylko Rzecznik Sołowowa według "Rzeczpospolitej" potwierdził złożenie oferty.

Tymczasem JastrząbPost zapytał Edwarda Miszczaka, niegdysiejszego szefa TVN, co sądzi o planach sprzedażowych.

Miszczak komentuje

Tak dzisiaj na rynku jest, że nie zawsze polskie firmy dają radę same, muszą być poddane sprzedaży. Byłem przy wielu sprzedażach TVN-u, więc nikomu nie zazdroszczę obecności w stacji w takim czasie, ale wierzę, że wszystko dobrze się skończy. Staram się o tym nie myśleć, ani nie analizować. Myślę, że mam za sobą już ten czas pracy w tamtej stacji, bardzo dobrze jej życzę. Trzymam kciuki za kolegów, których zostawiłem w stacji. (Życzę), żeby nowy właściciel był dla nich wyrozumiały, mądry i szczodry.

