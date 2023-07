Znamy już pierwsze szczegóły

TVN szykuje nowy hit! Wiemy, co czeka uczestników „The Traitors”. Bajkowy pałac do dopiero początek [ZDJĘCIA]

AHP 16:46

Choć do premiery nowego reality show najprawdopodobniej widzowie będą musieli poczekać do wiosny, stacja TVN już teraz zaczyna ujawniać pierwsze szczegóły produkcji. Rąbka tajemnicy uchyliła nam również sama prowadząca – Malwina Wędzikowska. Co czeka na uczestników „The Traitors” w tajemniczym belgijskim zamku?