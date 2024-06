Tyle na ubrania do programu "Sanatorium miłości" wydała Małgorzata. Kwota powala

"Sanatorium miłości" to jeden z hitów TVP. Program dostarczyła widzom ogrom emocji. Wszystko za sprawą uczestników, którzy są bardzo barwni. Jedną z kuracjuszek była piękna Małgorzata. Kobieta już od samego wejścia zwróciła na siebie uwagę innych osób. Okazuje się, że przed programem udała się na ogromne zakupy, aby wyglądać jeszcze lepiej. Nieprawdopodobne, co powiedziała w najnowszym wywiadzie.

Małgorzata wydała tysiące na modne stylizacje

Małgorzata to prawdziwa bizneswoman - kobieta prowadzi wraz z rodziną restaurację w Sobótce niedaleko Wrocławia. Energiczna blondynka do programu udała się, aby spotkać swoją drugą połówkę. Jak na złość nie udało jej się znaleźć ukochanego.

Gwiazda przed przyjściem do show, miała jednak plan, który zakładał, że jeśli zaopatrzy się w nowe ubrania, to szybko znajdzie miłość życia. Jak wyznała serwisowi telemagazyn.pl na kreacje, które zaprezentowała w "Sanatorium miłości", wydała około sześć tysięcy złotych. Jakby tego było mało, poprawiła też nieco urodę. Udała się do fryzjera, kosmetyczki, manikiurzystki oraz stylistki rzęs. Niestety, pięknej Małgorzacie to nie pomogło i kobiecie nie udało się znaleźć miłości w programie. Inwestycja poszła na marne.

Małgorzacie podobał się Stanisław

W programie "Sanatorium miłości" Małgorzacie wpadł w oko Stanisław. Mężczyzna również był zainteresowany kobietą. Para pojawiła się nawet razem na balu z okazji zakończenia turnusu. Niestety po programie ich drogi się rozeszły.

"Z Małgorzatą niczego sobie nie deklarowaliśmy. Byliśmy tylko w parze na balu. Byłem nią zafascynowany, to fajna dziewczyna. Miło mi było z nią przebywać (...). Ja jestem w tych sprawach teraz bardzo ostrożny. Nie mogę iść od razu na hurra i tak dalej. Potrzebuję dystansu" - wyznał Stanisław w rozmowie z portalem Telemagazyn.pl.

