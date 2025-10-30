Krystyna Janda sprzedała majątek, żeby otworzyć teatr

Krystyna Janda (72 l.) to niekwestionowanie jedna z najpopularniejszych aktorek w historii polskiego kina. Przełomowym momentem w jej karierze była rola w "Człowieku z marmuru", Andrzeja Wajdy. Za swoje artystyczne dokonania była wielokrotnie nagradzana. Cieszy się również ogromnym szacunkiem widzów oraz branży filmowej i teatralnej. Krystyna Janda oprócz gry w filmach oraz na deskach teatru nie stroni także od polityki. Bardzo często zabiera również głos w ważnych sprawach społecznych.

Chociaż osiągnęła już wiek emerytalny, to nie ma zamiaru kończyć kariery. Nadal można ją oglądać na małych i dużych ekranach. Krystyna Janda zarządza również własnymi teatrami. Artystka sprzedała dom i majątek, by w 2005 roku stworzyć Teatr Polonia. Początkowo wielu krytyków uważało, że to szaleństwo, ale teatr szybko odniósł sukces. Pięć lat później otworzyła Och-Teatr.

Tak zarabiają aktorzy u Krystyny Jandy

W rozmowie z "Teatrem" aktorka opowiedziała m.in. o przyszłości Fundacji Krystyny Jandy na rzecz Kultury, która zarządza jej teatrami. Organizacja powstała w 2004 roku przez Jandę, jej męża Edwarda Kłosińskiego oraz córkę Marię Seweryn. Aktorka pełni w niej również funkcję prezesa. Zdradziła jednak, że wyznaczyła już następcę na tym stanowisku.

Moja córka zgodnie z moją wolą ma mnie zastąpić na miejscu prezesa fundacji i szefowej teatrów, kiedy odejdę. To postanowione - stwierdziła.

Janda opowiedziała również o tym, na jakie zarobki mogą liczyć zatrudnieni przez nią artyści. Na wysokie stawki mogą liczyć szczególnie reżyserzy.

Reżyseria to u nas 25-40 tysięcy. Niezależnie od tego, czy chodzi o znane nazwisko, czy debiutanta - wyznała.

Aktorzy zatrudnieni w Teatrze Polonia oraz Och-Teatrze Jandy otrzymują stałe wynagrodzenie za każdą rolę. Do tego dostają dodatkowe pieniądze za pojedynczy spektakl.

4-7 tys. zł za zrobienie roli. Poza tym dostają pieniądze za każde wykonanie spektaklu - dodała aktorka.

