Zarobki Allana Krupy. Tyle zarabia syn Edyty Górniak

Polacy mogli poznać Allana Krupę podczas „Sylwestra Marzeń 2022” w TVP, gdzie wystąpił wraz z Edytą Górniak na scenie. Mógł wtedy wykazać się jako DJ. Czasami syn Edyty Górniak też rapuje jako „Enso”, a w wolnej chwili produkuje muzykę dla Oliwii Lori Lachnik.

Portal plotek.pl dotarł do informacji, ile może zarabiać Allan Krupa. Jak się okazuje, zabawianie przez minimum dwie godziny ma kosztować od 7 tysięcy złotych w górę. Według źródła portalu wiele klubów chce, aby Allan Krupa grał całą noc, a młody DJ na to się zgadza, przez co oczywiście rośnie stawka.

Dla porównania syn Justyny Steczkowskiej, Leon Myszkowski jako DJ zarabia około tysiąca złotych.

Allan Krupa ujawnia, ile zarobił na muzyce

Allan Krupa zarabia nie tylko jako DJ!

Portal Fakt.pl też ustalił, że Enso może mieć dodatkowe źródło zarobku. Według nich Allan Krupa sprzedaje bity w internecie. Można je kupić na portalu beatstars.com. MP3 z muzyką Allana Krupy kosztuje około 39,99 dolarów. Po kursie na 20 lipca wychodzi 158,99 złotych. Jeżeli chcemy muzykę w dwóch formatach – wav i MP3, cena rośnie – wynosi około 80 dolarów, co na kurs na 20 lipca wyniesie 318,06 złotych.

Po zakupie bitów można z nich skorzystać do nagrania piosenka lub rozpowszechnić w maksymalnie 2 tysiące egzemplarzy.