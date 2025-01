Tylko u nas! Bohdan Łazuka wspomina Barbarę Rylską! "My się czuliśmy"

Bardzo często zdarzało nam się partnerować, głównie w telewizji. Kiedyś wpadł Jurek Gruza, studio zamykają o 18-tej, a my mamy za dziesięć. Zaczęliśmy się martwić, bo byliśmy ostatni w kolejce do nagrania, więc zapytaliśmy reżysera: - A my? A on rzucił tylko: - A wy po swojemu! I zagraliśmy, a potem krytycy się rozpisywali, jak doskonale zaplanowane i doprecyzowane były nasze sceny. Tak się czuliśmy!