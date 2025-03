Tylko u nas! Grażyna Szapołowska przyciągnęła do Tańca z Gwiazdami wielką gwiazdę kina!

Wie pani, ja przez kilka miesięcy nie chodziłam, bo rozwaliłam sobie kręgosłup. To jak się okazuje, koleżanek w moim wieku nie jest to wcale takie nieoczywiste. A to tylko jedno dzisiaj pani powiem, że jestem pełna podziwu dla mojej koleżanki młodszej. A ona już nie ma osiemnastu lat, mówię tu o Grażynie Szapołowskiej. Widziałam aktorkę na parkiecie i to fantastyczną! Ona jest po prostu oszałamiająca. I fakt, że w ogóle się na to zdecydowała, też jest niesamowity. Patrzę z perspektywy kilku lat więcej na to, to tak jest trudne w naszym wieku... Grażyna Szapołowska się odważyła, cholera jasna! I jest zjawiskowa w tym wszystkim.