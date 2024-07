U gwiazdy TVN zdiagnozowano guza mózgu. Słowa jej partnera wstrząsają

Krzysztof Rutkowski zabrał do kościoła 17 swoich samochodów. Ksiądz je poświęcił. Na uroczystości byli goście

Zawieszony przez TVP Babiarz dostał niespodziewane wsparcie. Wojewódzki napisał, co myśli. Nie tylko on!

Anna Lewandowska pokazała uściski z mężem. Nie wiedziała, co odbiło się w lustrze?

Joanna Kryńska przeszła poważną operację

Joanna Kryńska (44 l.) to popularna i lubiana prezenterka TVN24, którą można także oglądać w "Dzień dobry TVN". Lubiana przez widzów prezenterka na początku marca niespodziewanie zniknęła z anteny. Kilka dni później wyznała, że przeszła operację wycięcia guza mózgu.

"Wiedziałam jak blisko aparatu mowy jest guz. Pół milimetra. Mówię, chodzę, wracam szybko do sił, a włosy odrastają. Wynik histopatologii bardzo dobry. Po operacji mam drugie życie.(...) Potrzebuję jeszcze trochę czasu, by moja energia wróciła" - napisała na Instagramie. W poście zamieściła zdjęcie z ukochanym, na których widać było jej wygoloną do połowy głowę i ślady po operacji.

W trakcie leczenia Kryńska mogła liczyć na wsparcie najbliższych, w tym partnera Grzegorza Jędrzejewskiego. W miniony weekend para zasiadła na kanapie "Dzień Dobry wakacje", gdzie opowiedzieli o tym, z czym zmagali się w ostatnich miesiącach. Jędrzejewski wrócił wspomnieniami do dnia, w którym jego ukochana usłyszała diagnozę.

"Niejako osunęła mi się na ręce, prawie zemdlała w poczekalni i początkowo jak wyszła, płakała. Ja byłem autentycznie przekonany, że płacze ze szczęścia, że wszystko jest ok i inny kierunek leczenia trzeba obrać, bo ta głowa bolała. Gdy tylko powiedziała mi, co jest przyczyną tego bólu, to ja jedną ręką ją trzymałem, a drugą sprawdziłem wszystko w internecie" - wspominał mężczyzna.

Zobacz również: Małgorzata Rozenek-Majdan hejtowana w sieci. Teraz emocje wywołują jej... kolana

Joanna Kryńska wróciła na ekrany. Jak się teraz czuje?

Narzeczony dziennikarki przyznał przy tym, że bywały chwile, w których płakał ze strachu o ukochaną. Robił to jednak w samotności. Szczególnie trudny był dla nich moment, gdy o chorobie musieli powiedzieć dzieciom Joanny. Kryńska ma dwóch synów ze związku z Tomaszem Marcem.

"Powiedzieliśmy wcześniej. Wyjaśniliśmy im, że ból głowy był z jakiegoś powodu, ale jest już konkretna diagnoza. Ból głowy zniknie, tylko trzeba pojechać do szpitala i zająć się tym. Lekarze wiedzą, co mają robić i mama wróci za kilka dni do domu w zdecydowanie lepszej formie" - przyznała Joanna Kryńska.

Dziennikarka wróciła do pracy 12 lipca. Była to bardzo wzruszająca chwila nie tylko dla niej, ale również widzów oraz jej narzeczonego. Mężczyzna przyznał, że zapłakał oglądając powrót Joanny na ekranie: "Przyznam szczerze, że miałem gęsią skórkę. To nie jest tak, że faceci nie płaczą. Zdarzyło się uronić łzę w różnych momentach. To był piękny wstęp, piękna klamra".

Z kolei Joanna Kryńska podziękowała za wsparcie jakie otrzymała w trakcie leczenia. Dziennikarka dzieli się swoją historią, ponieważ wierzy, że pomoże innym chorym. Zachęca również do regularnych badań.

Zobacz również: Celine Dion dostała miliony za kilka minut na IO? Jej wstępem żyje cały świat!

Ewa Gawryluk dopiero wzięła ślub, a teraz takie coś! Gwiazda TVN już się nie kryje Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.