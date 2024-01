Paula T., którą większość kojarzy jako "celebrytkę ubijającą masło" w teledysku Donatana i Cleo do piosenki "My Słowianie", może skończyć za kratkami. Serwis Kozaczek ujawnił bowiem, że kobieta jest podejrzewana w sprawie o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Chodzi o wielomilionowe wyłudzenia podatku VAT. Paula T. miała usłyszeć zarzuty jeszcze w pierwszej połowie 2023 roku, ale udało jej się utrzymać ją w tajemnicy przed mediami - aż do teraz. Prokuratura Okręgowa w Gliwicach prowadzi śledztwo, podczas którego będzie ustalać, czy Paula T. faktycznie popełniła przestępstwo. - Celebrytce postawiono zarzut między innymi poświadczenia nieprawdy, używanie dokumentu poświadczającego nieprawdę oraz oszustwo w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadzając inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd - podaje Kozaczek. To nie wszystko, szczegóły poniżej.

Ubijała masło u Donatana, a teraz trafi za kratki?! Paula T. jest podejrzana! Chodzi o miliony złotych

Joanna Smorczewska, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Gliwicach, potwierdziła już, że Paula T. ma status podejrzanej w tej sprawie. Do przestępstwa, związanego z wielomilionowymi wyłudzeniami VAT, miało dojść w 2012 roku. Sprawa jest związana z "braniem udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i działaniem w imieniu podmiotu, który miał zajmować się handlem wyrobami stalowymi i żelazomolibdenem, a czemu towarzyszyło wystawienie nierzetelnych faktur VAT dokumentujących powyższy proceder". Prokuratura przekazała Kozaczkowi, że wkrótce sporządzony zostanie także akt oskarżenia, bo śledztwo jest na etapie końcowym. Paula T. w oświadczeniu dla Pudelka podała, że ze względu na dobro swoich dzieci nie komentuje medialnych doniesień. - Pauli T. grozi od 6 miesięcy do nawet 8 lat pozbawienia wolności - czytamy.