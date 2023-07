i Autor: AKPA

Witamy na świecie

Uczestniczka "Rolnik szuka żony" urodziła śliczną córeczkę. Krystyna Kamińska wybrała dla małej piękne imię

Krystyna Kamińska to nietuzinkowa postać z programu "Rolnik szuka żony". Nie znalazła w tam miłości, za to zdobyła rozpoznawalność i sympatię fanów, którzy nadal bacznie śledzą jej poczynania. Dziś celebrytka poinformowała, że przywitała na świecie swoje pierwsze dziecko. To córeczka o imieniu Greta.