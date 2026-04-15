Uczestnik "Mam Talent!" został reprezentantem Polski na konkursie Eurowizji. Kim jest?

Michał Stochel wygrywa Młody Muzyk Roku 2026. Znamy reprezentanta Polski

Telewizja TVP Kultura transmitowała na żywo finał prestiżowego plebiscytu Młody Muzyk Roku, który tradycyjnie pełni rolę krajowych eliminacji do europejskich zmagań. Zwycięzcą tegorocznej edycji został Michał Stochel, utalentowany akordeonista z podkarpackiej gminy Kolbuszowa. Nastolatek na co dzień kształci się w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Artura Malawskiego w Przemyślu. Szersza publiczność może kojarzyć jego twarz z telewizyjnego formatu "Mam Talent!". W 2016 roku, jako zaledwie ośmiolatek, zaprezentował tam swoje nieprzeciętne umiejętności gry na akordeonie. W ostatecznym starciu Młodego Muzyka Roku 2026 pokonał sześcioro innych utalentowanych instrumentalistów ubiegających się o prestiżowy wyjazd. Jego rywalami w walce o bilet na międzynarodową scenę byli:

Jakub Derej grający na fortepianie (Bielsko-Biała)

Zoja Syguda grająca na skrzypcach (Gdynia)

Lena Maruchacz grająca na saksofonie (Warszawa)

Antoni Serwa grający na puzonie (Katowice)

Natan Supeł grający na marimbie (Warszawa)

Paulina Długosz grająca na wiolonczeli (Bytom)

Eurowizja dla Młodych Muzyków 2026: Kiedy i gdzie odbędzie się finał konkursu?

Najbliższa, dwudziesta druga odsłona konkursu Eurowizja dla Młodych Muzyków 2026 została oficjalnie zaplanowana na 6 czerwca. Tym razem w roli gospodarza wystąpi Armenia, a muzyczne zmagania ugości Narodowy Teatr Opery i Baletu w Erywaniu. Na scenie zaprezentują się delegaci z jedenastu państw. Oprócz reprezentantów Armenii i Polski, usłyszymy również muzyków z Belgii, Cypru, Czech, Łotwy, Niemiec, Portugalii, Serbii, Szwecji oraz Szwajcarii. Warto przypomnieć, że rodzimi instrumentaliści w przeszłości już trzykrotnie sięgali po najwyższe trofeum tego europejskiego wydarzenia. Zwycięzcami byli kolejno: Bartłomiej Nizioł w 1992 roku, Stanisław Drzewiecki w roku 2000 oraz Łukasz Dyczko w 2016 roku.