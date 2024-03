Uczestnik "Sanatorium miłości" stracił żonę i syna. Podwójny dramat. Serce pęka

Zygmunt z "Sanatorium miłości" stracił żonę i syna

„To, co los zgotował, trzeba dźwigać dzielnie na barkach” - to motto, z jakim Zygmunt przyszedł do programu "Sanatorium miłości". Krakowianin nie miał łatwego życia. Jedenaście lat temu jego rodzinę dotknęła ogromna tragedia. Nagle, w trakcie pracy, zmarł jego syn. Poradzili sobie z tym dramatem, mieli z żoną wzajemne wsparcie. Niestety szczęść lat później w wyniku ciężkiej choroby odeszła również ukochana Zygmunta. Przeżyli ze sobą 45 lat. Choć pod tego czasu upłynęło wiele czasu, senior wciąż nie jest w stanie powściągnąć wzruszenia, kiedy wspomina zmarłych bliskich. Dotąd na spotkania towarzyskie wkłada obrączkę - na znak szacunku dla ukochanej żony. Ale pogodził się ze strata i czerpie z życia pełnymi garściami. Choć mógłby już odpoczywać na emeryturze, nadal pracuje. Jest tez aktywny towarzysko i uwielbia tańczyć, co sprawia, że ogląda się za nim nie jedna dama.

"Sanatorium miłości" 6 startuje w niedzielę, 10 marca

Szósty sezon "Sanatorium miłości" startuje już w niedzielę 10 marca, TVP1 wyemituje pierwszy odcinek miłosnego show. Na profilu programu na Instagramie już ukazały się informacje o tegorocznych uczestnikach show. Dwunastka odważnych seniorów nieźle namiesza w tej edycji. Marta Manowska przedstawiła tegorocznych śmiałków. W galerii poniżej znajdziecie zdjęcia wszystkich uczestników.

Znamy uczestników 6. sezonu "Sanatorium miłości". Oto oni