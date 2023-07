Tak wyglądał pierwszy taniec Ady i Michała z „Rolnik szuka żony”. "Matko, jak on na Ciebie patrzy" [WIDEO]

Agnieszka Chylińska ma wypracowaną pozycję w polskim show-biznesie. Piosenkarka jest na scenie od lat i ma za sobą wiele epizodów życia zawodowego: okresy buntownicze, bardziej łagodne, wzrosty i spadki popularności. Od dłuższego czasu Chylińska jest na topie, choć jednocześnie udaje jej się trzymać w ryzach życie prywatne. A skoro o nim mowa, to ciekawostką jest, że niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, iż piosenkarka ma... brata! Wawrzyniec Chyliński, bo tak nazywa się mężczyzna, jest od niej trzy lata starszy. Między rodzeństwem doszło niegdyś do konfliktu, który wpędził ich w "ciche dni" na wiele lat. Media rozpisywały się nawet, że Wawrzyniec traktował Chylińską fatalnie, pojawiały się nawet takie określenia jak "brak szacunku" czy "gnębienie". Szczęśliwie siostra pogodziła się z bratem. Co ich poróżniło?

Uderzyło nas to, kim jest brat Agnieszki Chylińskiej! Zrobił wielką karierę w USA. Wcześniej fatalnie traktował siostrę

Agnieszka Chylińska organizowała wtedy trasę koncertową po Stanach Zjednoczonych. Jej brat, Wawrzyniec Chyliński, pomagał ją organizować. Perkusista Against the Plagues, który robi teraz muzyczną karierę w USA, pokłócił się wtedy z Chylińską. Musiało pójść o coś poważnego, bo rodzeństwo przez lata się do siebie nie odzywało. Na szczęście ostatecznie udało im się pogodzić.

- Jestem już po wielu bardzo dojrzałych, nareszcie, i bolesnych rozmowach z moim bratem, w których mu wykrzyczałam, żeby mnie kochał właśnie za to, że jestem na świecie, żeby przestał dawać mi jakieś punkty za to, że jestem wedle jego obrazu i upodobań - mówiła w jednym z wywiadów Agnieszka Chylińska.

Teraz, po latach, rodzeństwu być może uda się spotkać. Agnieszka Chylińska w 2023 roku planuje bowiem podróż do USA, gdzie zaśpiewa dla tamtejszej Polonii. Wawrzyniec Chyliński, który mieszka w USA, być może się z nią spotka.

Jak pisze Pudelek: "Na amerykańskiej trasie wokalistki znalazły się Chicago, New Jersey, Nowy Jork, Connecticut i Kanada. Zabrakło Florydy, gdzie stacjonuje obecnie Wawrzyniec, ale niewykluczone, że rodzeństwo znajdzie sposób, aby zorganizować rodzinny zjazd. Warto dodać, że w Tampie na Florydzie mieszka także matka rockmenki".

Kim jest Wawrzyniec Chyliński, brat Agnieszki Chylińskiej?

Wawrzyniec Chyliński i Agnieszka Chylińska podobno spotkali się już na początku 2023 roku. Media informowały, że piosenkarka poleciała na Florydę z mężem Markiem. W rodzinnym gronie świętowali 12. rocznicę ślubu w USA. A sam Wawrzyn rozwija w Stanach karierę muzyczną. Rzadko przyjeżdża do Polski. Przez kilka lat mieszkał w Chicago, a niedawno przeniósł się na Florydę. Skupia się na muzyce, jest perkusistą i, kto wie, może kiedyś zyska w USA tak wysoką pozycję w branży, jak Agnieszka Chylińska w Polsce. Trzymamy kciuki.

