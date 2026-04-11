Ujawniono kulisy odejścia Anny Popek z TV Republika. To przesądziło o jej decyzji

Małgorzata Kowalska
rr
2026-04-11 9:32

Kilka dni temu Anna Popek pożegnała się z widzami TV Republika. Szczęśliwie dziennikarka nie kazała długo czekać na swój kolejny zawodowy ruch i błyskawicznie znalazła nowe miejsce. W sieci pojawiły się informacje na temat kulis jej odejścia.

Galeria zdjęć 24

9 kwietnia Anna Popek oficjalnie poinformowała o zakończeniu współpracy z TV Republika. Dzień wcześniej po raz ostatni pojawiła się w programie "Wstajemy!", który współprowadziła przez ostatnie miesiące.

Wczoraj 8.04 2026 roku po raz ostatni poprowadziłam poranny program @republikawstajemy i tym samym zakończyłam współpracę z TV Republika. Dziękuję widzom za te wspólne, wczesne poranki - mam nadzieję, że udało nam się przekazać Wam uśmiech, radość i pogodę ducha. Kolegom życzę satysfakcji z dalszej pracy. Do zobaczenia!

- napisała Anna Popek na Instagramie.

Choć wpis był utrzymany w serdecznym tonie, szybko okazało się, że za kulisami tej decyzji kryje się znacznie więcej.

Błyskawiczny transfer do konkurencji. To tu zobaczymy Annę Popek

Dziennikarka nie zrobiła sobie przerwy. Niemal od razu pojawiła się informacja, że dołącza do telewizji związanej z braćmi Karnowskimi. Stacja nie kryje, że to dla niej duże wzmocnienie:

Zespół redakcyjny stacji wzmocni uwielbiana przez liczne grono widzów Anna Popek! (...) Transfer Anny Popek (...) stanowi kolejny krok w strategii wzmacniania oferty programowej stacji

- napisano w oficjalnym komunikacie stacji wPolsce24.

Na razie nie wiadomo, w jakiej dokładnie roli zobaczymy Popek.

Ujawniono kulisy odejścia Anny Popek z TV Republika. "Sytuacja była trudna"

Kulisy odejścia rzucają nowe światło na całą sytuację. Jak ustaliła Plejada, w TV Republika od dłuższego czasu panowały napięcia:

Sytuacja w stacji od dłuższego czasu była trudna. (...) to zaczęło przekładać się na wszystko - od organizacji pracy po nastroje wśród ludzi. Do tego dochodzi fakt, że program śniadaniowy, który współprowadziła Anna Popek, nie oglądał się jakoś specjalnie

- mówił informator Plejady.

Problemy organizacyjne i słabsze wyniki oglądalności miały tylko pogłębiać trudną atmosferę. Najmocniejsze są jednak słowa osoby związanej ze stacją, która wskazuje na powody decyzji dziennikarki:

Anna doszła do wniosku, że to już nie jest miejsce dla niej. Atmosfera na korytarzach była i nadal jest bardzo napięta, co jej się nie podobało. To nie był klimat, w którym chciała dalej pracować. Dochodziły do niej słuchy o problemach z wypłacaniem pensji pracownikom. Nie chciała być z tym kojarzona, dlatego zdecydowała się odejść i zmienić miejsce pracy

- twierdzi rozmówca portalu.

Super Express Google News
Anna Popek
Galeria zdjęć 22
Anna Popek w czerwieni. Trudno uwierzyć w to, ile ma lat
Sonda
Lubicie Annę Popek?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

