Ukochana Zakościelnego spakowała walizki i się wyprowadziła. Rozstanie ukrywali przed dziećmi

Byli taką piękną parą. On przystojny aktor, ona wzięta modelka. Poznali się w 2014 roku. Od razu wiedzieli, że razem stworzą szczęśliwą rodzinę. Oboje pragnęli właśnie tego. - Wszedłem w tę relację z pewnością, że to jest to! Chciałem zwariować z miłości i udało się - piał Maciek Zakościelny w zachwytu. Paulina po to, by założyć rodzinę, porzuciła zagraniczną karierę modelki. Posiadanie męża i dzieci było dla niej ważniejsze. Doczekali się więc dwójki szkrabów. W 2016 roku na świat przyszedł ich synek Borys, a w 2018 roku jego braciszek Aleks. Ale... Zakościelny i Wyka nigdy nie wzięli ślubu. W marcu tego roku, gdy modelkę zapytano na Instagramie: "Jak to jest być żoną najprzystojniejszego Polaka?", odpowiedziała stanowczo: "Nie wiem, nie jestem". Nikt nie wiedział wtedy, że jej odpowiedź powinna zostać potraktowana bardzo poważnie. To właśnie wtedy ich związek zaczął się rozpadać.

Ukrywali swoje rozstanie przed dziećmi

Jak donosi "Na żywo", dziś związek Maćka i Pauliny to już tylko przeszłość. Para robiła jednak wszystko, żeby nikt nie dowiedział się o tym, że źle się u nich dzieje. Jak dowiedział się "Super Express", to właśnie modelka wyprowadziła się z mieszkania aktora. Opiekę nad dziećmi podzielili jednak po równo - tydzień na tydzień czyli dokładnie tak jak inne znane pary - Kasia Cichopek i Marcin Hakiel czy Kasia Warnke i Piotr Stramowski. Para ukrywała przed synami rozstanie aż do momentu, aż Paulina nie znalazła nowego lokum. Miała się do niego przenieść dopiero w grudniu.

Potrzebowali pomocy psychologa

Według naszej wiedzy byli już partnerzy, z myślą o dzieciach, postanowili skorzystać z profesjonalnej pomocy psychologów. Bo choć ich drogi się już rozeszły, dzieci są dla nich najważniejsze. - Chcieli, żeby chłopcy jak najmniej odczuli ich rozstanie - mówi nasz informator.