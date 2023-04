Ukochany jamnik Soni Bohosiewicz zrobił kupę. Gwiazda nie miała woreczka, więc...

Każdy właściciel psa wie, że posiadanie pupila to nie tylko przyjemność, ale i obowiązek. Jednym z nich jest sprzątanie po nim. Nie wszyscy jednak to robią, co prowadzi do brudnych ulic i parków, zanieczyszczenia środowiska, a także do zagrożenia zdrowia ludzi i innych zwierząt.

Nie sprzątasz po psie? Grozi ci mandat!

Co więcej - można także dostać za to mandat! "Zgodnie z art. 10 ust. 2a. ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, osoby niestosujące się do obowiązków określonych w regulaminie, podlegają karze grzywny. Za nieprzestrzeganie wymienionych przepisów może zostać nałożona grzywna w wysokości do 500 zł" - czytamy.

Bohosiewicz jednak to nie dotyczy. Kiedy tylko zobaczyła, że jej ukochany jamnik Joystick załatwił swoją potrzebę, chwyciła za niewielki papierek i posprzątała po nim.

Nie jest tajemnicą, że psiak to ukochane zwierzę gwiazdy. Zabiera go ze sobą na wakacje i wyprowadza na miasto, kiedy tylko znajdzie wolną chwilę. Pancia na medal! Trzeba brać z niej przykład.

