Ukochany Magdy Gessler ukarany przez kanadyjską Izbę Lekarską. Przerażające wieści

Magda Gessler oraz Waldemar Kozerawski są parą od ponad 20 lat. Chociaż na co dzień restauratorka mieszka w Polsce, to nie przeszkadza jej to być w związku na odległość. Jej ukochany jest lekarzem rodzinnym. Waldemar praktykę prowadził w Mississauga w południowym Ontario w Kanadzie. Na jaw wyszło, że już tego nie robi, ponieważ kilka miesięcy temu został zawieszony w prawach do wykonywania zawodu. Już jakiś czas temu portal shownews.pl informował, że ukochany Gessler wydawał "recepty na marihuanę bliskiej osobie". Dziennikarze serwisu dotarli do dokumentów, z których wynika, że zarzuty dotyczą okresu 10 lat.

Ukochany Magdy Gessler ukarany przez kanadyjską Izbę Lekarską

Pod koniec lutego 2024 roku mąż Gessler stanął przed Trybunałem Dyscypliny Lekarzy i Chirurgów Ontario. Miał zeznać wtedy, że wykonywał "pacjentce A" zastrzyki z botoksu, a także przepisywał jej benzodiazepiny.

"Na początku maja 2021 roku dr Kozerawski po około dwóch tygodniach pobytu za granicą wrócił do Kanady na międzynarodowe lotnisko Pearson. Został zatrzymany za podróżowanie z Oxycocetem. Miał przy sobie także kilka innych leków na receptę, które nie zostały mu przepisane. (...) W toku tego dochodzenia wyszło na jaw, że kilka leków, w tym substancje kontrolowane, zostało przepisanych bliskiemu członkowi rodziny doktora Kozerawskiego, pacjentce A, i że przez ponad rok leczył ją z powodu wielu poważnych i przewlekłych schorzeń" - można przeczytać stronie College of Physicians and Surgeons of Ontario.

Ukochany Gessler dostał naganę, zawieszenie praktyki lekarskiej na osiem miesięcy oraz grzywnę w wysokości 6 000 dolarów. To jeszcze nie koniec. Ma również na własny koszt ukończyć kurs z etyki zawodowej.

"Przez ponad dziesięć lat dr Kozerawski zapewniał swojemu bliskiemu członkowi rodziny rozległą i ciągłą opiekę oraz leczenie z powodu wielu poważnych i przewlekłych schorzeń, i leczenie to trwało nawet wtedy, gdy powiadomiono go o obawach Kolegium. (...) Lekarzom nie wolno przepisywać ani podawać narkotyków członkom rodziny. Doktor Kozerawski przepisał oksykodon w dawce 80 mg 38 razy, łącznie 3580 tabletek w ciągu 10 lat" - można przeczytać w dokumencie.

