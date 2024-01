Ukraiński pogodynek i gwiazdor "Polowania na ćmy" nową gwiazdą Polsatu. Kim jest Eugeniusz Diaczkow?

Eugeniusz Diaczkow będzie najmłodszym dziennikarzem współpracującym z kanałem Wydarzenia24. Pochodzący z Ukrainy mężczyzna zamieszkał w Polsce w 2016 roku. Na początek wybrał Kraków, od niedawna jest mieszkańcem Warszawy. - Jestem Ukraińcem z krwi i kości, choć w Polsce spędziłem dużą część życia. Niedługo będę mógł już wręcz powiedzieć, że większość. Przyjechałem tu w 2016 roku, żeby uczyć się w liceum w Krakowie. To była moja samodzielna, świadoma decyzja. Bardzo dojrzała, choć przecież byłem jeszcze nastolatkiem. Nie znałem nikogo, nie znałem języka, ale jakoś udało mi się zacząć budować swoje nowe życie. Po maturze poszedłem na studia dziennikarskie na Uniwersytecie Jagiellońskim - opowiadał w rozmowie z WP.

Pracował w wielu miejscach, był m.in. pogodynkiem w Play Kraków, współpracował też z radiem Z Wami FM.

Kiedy wybuchła wojna, zaangażował się w relacjonowanie trudnej sytuacji na Ukrainie. Zostało to docenione. - Jego unikalne doświadczenie dziennikarza specjalizującego się w tematyce ukraińskiej wzbogaci przekaz skierowany do tej społeczności mieszkającej w naszym kraju - dodał Piotr Witwicki w WP.

I chociaż Diaczkow ma ogromne doświadczenie przed kamerą, nowe wyzwanie bardzo go stresuje. - Oczywiście, że odczuwam wielki stres, ze względu na poziom odpowiedzialności. Zrobię wszystko, co ode mnie zależy, żeby dorównać profesjonalnemu poziomowi Polsatu. Przede mną wiele godzin pracy i przygotowań. Młody i ambitny zespół Wydarzeń 24 od dawna mnie inspirował. Miałem półroczną przerwę w telewizji, więc stres to normalna rzecz przy tym - powiedział Plotkowi.

Czy planuje wrócić na Ukrainę? - Moi bliscy mają swoje życie w Ukrainie. Ja tam już nie pojadę, bo mógłbym nie wrócić do Polski. Pomagam, jak mogę. Mój powrót utrudniłby życie nie tylko mnie, ale i rodzinie - dodał w rozmowie z Plejadą.