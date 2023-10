Lady Pank i "Mniej niż zero". Bez tego szlagieru trudno wyobrazić sobie koncert

Lady Pank na polskiej scenie muzycznej obecny jest już ponad 40 lat! Trzon zespołu niezmiennie tworzą gitarzysta i kompozytor niemal wszytskich piosenek grupy Jan Borysewicz oraz wokalista Janusz Panasewicz słynący przede wszystkim z kapitalnej dykcji. Panowie mimo wielu skandali związanych z Lady Pank nadal są w znakomitej formie. Jan Borysewicz w wieku 68 lat wygląda imponująco, a jego rok młodszy kolega od wokalu - mimo zdarzających się od czasu do czasu słabszych występów (np. w trakcie Sopot Festival) - "daje radę" scenie i ma świetny kontakt z wielopokoleniową publicznością. Jednym z pierwszych szlagierów Lady Pank był utwór "Mniej niż zero", bez którego do dziś trudno wyobrazić sobie koncert kapeli. Nie każdy wie, o czym naprawdę jest ta piosenka. Okazuje się, że "Mniej niż zero" ma ukryty sens!

Myślisz może, że więcej coś znaczysz/ Bo masz rozum, dwie ręce i chęć/ Twoje miejsce na ziemi tłumaczy/ Zaliczona matura na pięć/ Są tacy – to nie żart/ Dla których jesteś wart/ Mniej niż zero- tak brzmi fragment przeboju Lady Pank.

O czym jest "Mniej niż zero" Lady Pank? Utwór zyskał drugi wymiar

Tekst piosenki skomponowanej przez Jana Borysewicza opisuje historie ambitnego młodego człowieka, który po wkroczeniu w dorosłość zdaje sobie sprawę z tego, że jest wyłącznie nic nie znaczącym elementem społeczeństwa. To jednak nie wszystko. "Mniej niż zero" ma także drugi - ukryty - sens. - - Tekst do tej piosenki powstał w hotelu Cracovia. Napisał go Andrzej Mogielnicki podczas pobytu w Krakowie w 1982 roku, kiedy to na ulicach młodzi ludzie ścierali się z oddziałami ZOMO - wyjawił Konrad Wojciechowski, współautor książki "Piosenka musi posiadać tekst. I muzykę". Piosenka, która miała być przestrogą przed wchodzeniem w dorosłe życie, ma też drugie dno. - W ostateczności utwór zyskał także drugi, polityczny wymiar. A w 1983 roku, po zamordowaniu Grzegorza Przemyka, piosenka została opatrzona jeszcze jednym kontekstem - podkreśla Wojciechowski.

