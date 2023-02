Obrzydliwe plotki o Grażynie Zielińskiej. Faktycznie żegna się z serialem?

Adam Zdrójkowski zdradzi, gdzie zapraszają go fanki. Przyjął zaproszenie?

Za tydzień w serialu Polsatu dojdzie do makabrycznych wydarzeń. Zacznie się palić dom Celiny w Wadlewie. Na miejscu tragedii pojawi się straż pożarna z Marcinem (Przemysław Cypryański, 42 l.) na czele. Sytuacja z każdą chwilą będzie coraz bardziej dramatyczna. Ostatecznie zarówno dzielny strażak, jak i Celina trafią do szpitala. Jak informuje nas Polsat, jedno z nich zginie w skutek odniesionych obrażeń.

Grażyna Zielińska odejdzie z "Pierwszej miłości"?

Twórcy popularnej telenoweli nie chcą jednak zdradzać, kto pożegna się z życiem... Wszystko wskazuje jednak na to, że będzie to przystojny strażak. Grażyna Zielińska nic bowiem nie wie o tym, by miała odejść z serialu.

– Pierwsze słyszę, że moja bohaterka miałaby zniknąć z serialu. To prawda, że jej dom się spali, ale nic nie wiem o tym, że moja bohaterka ginie. To jakaś plotka. Nie mogę zdradzić, co zaplanowali reżyserzy i jak będzie wyglądał scenariusz – mówi pani Grażyna w rozmowie z „Super Expressem”.

Czy faktycznie tak będzie, przekonamy się za kilka dni.

