Anita Werner od blisko 30 lat jest dziennikarką. Od samego początku swojej zawodowej drogi związana jest ze stacją TVN oraz ze stacją TVN 24. Swoją pierwszą pracę medialną znalazła w Wizji Sport. Niedługo później związała się z kanałem TVN24. Przez lata prowadziła i relacjonowała najważniejsze wydarzenia z kraju i ze świata. Od 2004 roku jest ona jedną z prowadzących główne wydanie "Faktów" TVN. Ostatnio pochwaliła się zdjęciem sprzed 19 lat. We wtorek minęło 26 lat od działania stacji TVN.

Anita Werner pokazała zdjęcie z młodości! Tak wyglądała na początku kariery!

Z okazji 26. urodzin stacji TVN, dziennikarka zdobyła się na sentymentalną podróż do początków swojej kariery. Na Instagramie opublikowała zdjęcie sprzed blisko 20 lat. Miała wówczas długie, brązowe włosy.

- Ale znalezisko z archiwum TVN-u. Tak, to ja, 19 lat młodsza, w "Faktach". Dokładnie dziś TVN i "Fakty"kończą 26 lat! 3 października 1997 roku ruszyła telewizja TVN i tego samego dnia swoją emisję miały pierwsze "Fakty". [...] My w TVN-ie dziś świętujemy, ale to naszym Widzom życzymy wszystkiego najlepszego! [...] - napisała pod postem Anita Werner.

