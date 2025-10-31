Uwaga! "Randka w ciemno" odwołana! Nie będzie nowego odcinka 1 listopada

Joanna Konieczna-Krzyżaniak
2025-10-31 14:20

W sobotę 1 listopada 2025 roku widzowie Polsatu nie zobaczą "Randki w ciemno"! Oficjalną informację na ten temat przesłała produkcja popularnego programu. Co się stało? Kiedy zobaczymy kolejny odcinek show, w którym ludzie szukają prawdziwej miłości na całe życie lub choćby na chwilę?

W piątek 31 października 2025 roku Polsat przekazał oficjalną informację na temat "Randki w ciemno". Fani miłosnego formatu nie będą zadowoleni. 1 listopada, w sobotę, o stałej porze nowego odcinka nie zobaczymy. Dlaczego? 

"Zdejmujemy Randkę w ciemno"

Zdejmujemy z emisji program "Randka w ciemno". Od godziny 15:30 wyemitujemy film "Serce nie sługa". 

Polski film zapowiadany na sobotę 1 listopada na godz. 15.30 opowiada o miłości, więc klimatem nie odbiegamy od "Randki w ciemno". Występują tam same gwiazdy: Paweł Domagała, Roma Gąsiorowska, Magdalena Różczka, Borys Szyc, Mateusz Damięcki, Zuzanna Grabowska, Krzysztof Stelmaszyk. Ale co z prawdziwymi poszukiwaczami miłości z niezwykle popularnego programu?

Kiedy nowy odcinek "Randki w ciemno"? 

Fani programu nie mają powodu do niepokoju. Zmiana w ramówce stacji jest spowodowana faktem, że 1 listopada to dzień Wszystkich Świętych. To czas zadumy, pożegnań, wspomnień i tęsknoty za tymi, których już z nami nie ma. Trudno w takim momencie radośnie wypytywać kandydatów na partnera o intymne szczegóły.

Jak informuje produkcja "Randki w ciemno":

Kolejny odcinek programu "Randka w ciemno" zostanie wyemitowany 8.11.2025 godz. 16:30 na antenie Polsatu. 

Wielki powrót "Randki w ciemno"

Kultowy teleturniej wrócił po latach do telewizji w zupełnie nowej odsłonie! Na antenie Polsatu widzowie wrócą do uwielbianego programu, który w latach 90. był prawdziwym hitem. Prowadzi go teraz Piotr Gąsowski. W "Halo, tu Polsat" u Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego opowiadał o emocjach, jakie towarzyszą nagraniom hitowego show w 2025 roku.

Mówi się o miłości od pierwszego wejrzenia, a tu mamy miłość od pierwszego słyszenia. Głos, elokwencja, poczucie humoru – to potrafi naprawdę oczarować!

Randka w ciemno
52 zdjęcia
