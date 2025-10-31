Daniel Martyniuk zniszczył obrączkę, teraz próbuje prostować małżeństwo. Połączyły go z Faustyną chrzciny syna Floriana

Daniel Martyniuk znany jest głównie ze swoich wybryków. Ma już dwoje dzieci, 6-letnią córkę Laurę z byłą żoną Eweliną i kilkumiesięcznego syna Floriana z żoną Faustyną. Syn Zenka Martyniuka nie do końca radzi sobie sam ze sobą, a jego najbliżsi są często ofiarami jego ataków.

Co z obrączką Daniela Martyniuka?

W październiku 2025 roku, w samolocie z Malagi do Warszawy Daniel Martyniuk urządził awanturę o piwo, którego nie chciała mu podać obsługa. W efekcie został wyprowadzony z pokładu przez francuską policję, a linie lotnicze mogą zażądać od niego wysokiego odszkodowania za jego agresywne zachowanie i konieczność międzylądowania samolotu. W tym czasie młody Martyniuk ogłaszał koniec małżeństwa z Faustyną, a na dowód pokazał zniszczoną przez siebie obrączkę. Na chrzciny syna Floriana Daniel jednak dotarł, a teraz chwali się tym, jak było pięknie! No i stara się karmić swoje dziecko, a przynajmniej być obecnym przy tym.

Co wydaje się jeszcze ważniejsze, na profilach Daniela Martyniuka i jego żony Faustyny na Instagramie pojawił się w jednym momencie ten sam piękny materiał z chrzcin ich synka Floriana. Na filmie małżonkowie są zgodni i skupieni na najważniejszych chwilach w życiu synka. Daniel w pewnym momencie uśmiechnięty macha do kamery. Czy to już koniec jego szaleństw?

Chrzest Floriana początkiem zmian

Chrzest Florianka 26.10.2025 ⛪️✝️❤️

- podpisał materiał Daniel Martyniuk.

"Być może dla świata jesteś tylko człowiekiem, ale dla niektórych ludzi jesteś całym światem". Jesteś największym darem, miłością i szczęściem. Chrzest Święty Florianka, Święta Woda w Wasilkowie, dnia 26 października 2025 roku 🥰

- napisała w swoim poście Faustyna.

Faustyna dała radę

Obserwatorzy życia Martyniuków są pod wrażeniem Faustyny, która pomimo koszmarnych wybryków męża zdołała zorganizować piękne, rodzinne chrzciny Floriana. Na jej profilu można znaleźć takie komentarze:

Podziwiam za zorganizowanie tak pięknego wydarzenia, mimo szamba jakie wylewa się w mediach 😔 jesteś niesamowicie silna Faustyna!❤️ Cudowny widok mama tata i dziecko oby tak już zostało. Śliczny synek 😍piękna uroczystość 🔥😍😍 Piękne ujęcia z chrztu. Wszystkiego najlepszego dla maluszka. Ma Pani taka łagodna naturę, ciepło i spokój. Wszystkiego dobrego ❤️

"Może uda się uratować"

U Daniela Martyniuka komentatorzy apelują do jego serca i rozumu, aby porzucił używki, chociażby dla pięknego synka. Wszystkim zależy, aby jego małżeństwo z Faustyną udało się poskładać.

Rzuć alkohol dla tego dziecka. Będziesz szczęśliwy Ty i on. Podobny bardzo do ojca 😍 Szkoda że publicznie ogłosiłeś wasze rozstanie i pokazałeś zniszczoną obrączkę. Moze uda sie uratowac Piękna żona, piękny syn.😍

