Daniel Martyniuk karmi syna łyżeczką? Kolejna rewolucja na Instagramie

Jeszcze całkiem niedawno w tym samym miejscu w mediach społecznościowych, na Instastory, Daniel Martyniuk publikował mocno kontrowersyjne treści. Niesforny syn Zenka co jakiś czas wyrzuca ojcu, co o nim myśli, a ostatnio naczytała się tam o sobie jego druga żona, Faustyna.

Odlot w samolocie

Finałem była akcja w samolocie linii Malaga-Warszawa, gdzie pijany Daniel Martyniuk zażądał piwa, a kiedy go nie dostał, urządził aferę, która zmusiła obsługę do międzylądowania. 36-letniego Martyniuka z pokładu wyprowadziła francuska policja, a pasażerowie bili brawo.

Teraz jednak, po chrzcinach synka Floriana, które miały miejsce w Białymstoku 26 października 2025 roku, na które młody celebryta w końcu dotarł, wszystko się zmieniło. Królem Instastory Daniela Martyniuka jest jego syn!

Florian Martyniuk królem Instagrama

Na filmie wideo, który syn Zenka zamieścił materiał z próby nakarmienia Floriana brokułami. Jak mówi zza kadru Daniel Martyniuk, jest to pierwszy raz i jego synkowi najwyraźniej się nie spodobał. Łyżeczka z zieloną papką wędruje do ust malucha, a ten stanowczo odwraca głowę i mowy nie ma, żeby otworzył buzię. Najwyraźniej, jak wielu jego rówieśnikom, warzywo nie zasmakowało.

Daniel Martyniuk, tata na medal

Na szczęście Florian Martyniuk był spokojny, jak jego nieziemsko cierpliwa mama. Kto podawał dziecku łyżeczkę nie wiadomo, z głosu można wnioskować, że była to jedna z babć malucha. Na pewno jednak na nagraniu słychać też Daniela, który wrócił do domu i do roli taty. Mamy nadzieję, że sytuacja się utrzyma i wszystko nareszcie w rodzinie poukłada się po ich myśli!

