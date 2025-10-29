Michał Żebrowski pokazał oko cyklonu! Potworne zniszczenia po Melissie

Joanna Konieczna-Krzyżaniak
Joanna Konieczna-Krzyżaniak
2025-10-29 17:33

Michał Żebrowski pokazał najnowsze zdjęcia z huraganu, jaki przetoczył się przez Jamajkę. Aktor razem żoną i z dziećmi został uwięziony w hotelu. Gwiazdor pokazał zmiany godzina po godzinie, rejestrując wszystko kamerką telefonu. Zniszczenia spowodowane, przez potężną burzą i huragan są niewyobrażalne! Zobacz to wszystko w naszej galerii zdjęć.

We wtorek 28 października 2025 roku Michał Żebrowski dał znać, że jest uwięziony z rodziną w hotelu. Oczywiście nie chodzi o jakieś nieporozumienia prawne, a kataklizm, huragan Melissa, który dotarł do Jamajki i uniemożliwił turystom powrót do kraju. Następnego dnia Żebrowski pokazał zdjęcia, klatkę po klatce, jakie zniszczenia poczynił żywioł. To wręcz niewyobrażalne! Zobacz wszystko w naszej galerii zdjęć. 

Żebrowski w oku cyklonu

Michał Żebrowski wraz z rodziną utknęli na Jamajce, a najsilniejszy w 2025 roku huragan, jakiego jeszcze nie doświadczono, dokonał potwornych zniszczeń. Ola Żebrowska, żona aktora, jako pierwsza ujawniła ich obecną sytuację: mają zakaz opuszczania pokoju i przenieśli się do hotelu przy lotnisku, uznawanego za najbezpieczniejsze miejsce. Szczegóły i zdjęcia z tego, co działo się za hotelowym oknem znajdziesz w naszej galerii. 

Huragan Melissa, najsilniejszy w tym roku na świecie, pędzi z prędkością do 280 km na godz.- informowało amerykańskie National Hurricane Center (NHC). Według prognoz, uderzenie w ląd nastąpi we wtorek 28 października 2025 roku rano. Premier Jamajki dr Andrew Holness zarządził natychmiastową ewakuację tysięcy mieszkańców z terenów najbardziej zagrożonych.

A po burzy wychodzi słońce

Ze zdjęć, jakie opublikował 29 października 2025 roku Żebrowski wynika, że siła żywiołu dosłownie zmiotła wszystko po drodze! Aktor pokazywał wszystko godzina po godzinie i nic nie zapowiadało, że to się kiedyś skończy. 

Na szczęście, w finale swojej relacji na Instastory Żebrowski pokazał budujące obrazki. Po pierwsze nareszcie wyszło słońce! A z hotelowego okna można obserwować, jak miejscowa ludność przywraca normalne życie.  

Zobacz też: Wygrał Hotel Paradise i trafił do szpitala! Potem było jeszcze gorzej

Michał Żebrowski pokazał oko cyklonu! Potworne zniszczenia po Melissie
43 zdjęcia
Super Express Google News
Sonda
Śledzisz Żebrowskich w mediach społecznościowych?
Żona Żebrowskiego nago z dzieckiem. Nie uwierzycie, co robi. Szokujące zdjęcie!
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ŻEBROWSKI MICHAŁ